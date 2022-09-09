Маршрутки в Риге уходят в историю. Вместо 303-й и 363-й Rīgas satiksme пустит автобусы

Она заявила, что другие маршруты микроавтобусов будут закрыты, поэтому пассажирам предлагается выбрать альтернативных перевозчиков.

На маршрутах 303 и 363 будут действовать билеты, предназначенные для микроавтобусов.

Rīgas satiksme начало работу по созданию своих аналогичных автобусных маршрутов взамен упомянутых маршрутов Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), соответственно планируется немного изменить маршруты движения и нумерацию.

RMS предоставляло услуги микроавтобусов в Риге в соответствии с договором, заключенным в 2018 году. С 2019 года по настоящее время Rīgas satiksme заплатило RMS 25 млн евро за услуги по перевозке пассажиров.

9 сентября Рижский городской суд признал RMS неплатежеспособным, поэтому пассажирские перевозки на обслуживаемых предприятием маршрутах больше не осуществляются. Заявление о неплатежеспособности было подано в суд самой компанией.