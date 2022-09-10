Что теперь будет с британскими почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением королевы Елизаветы II

Почтовый ящик с инициалами Елизаветы II Фото: BBC

За пределами Шотландии любые новые почтовые ящики теперь будут иметь знак нового короля. Но поскольку потребность в новых почтовых ящиках довольно невысока, может пройти некоторое время, прежде чем британцы и гости страны смогут обнаружить один из них.

Королевская печать одобрения

От томатного кетчупа до пакетов с хлопьями, парфюмерии и других продуктов - скорее всего, многие британцы видели на разных изделиях королевский герб со словами: "По назначению Ее Величества Королевы". Это продукты, на которые был выдан королевский ордер, то есть компания-производитель регулярно поставляет их королевскому двору.

Этикетка королевского ордера на бутылке соуса Фото: BBC

За последнее столетие монарх, монаршие супруги и наследники выдавали свои собственные королевские ордера (то есть становились праводателями), и сейчас около 800 компаний обладают 900 королевскими ордерами.

Когда праводатель умирает, любые выданные им королевские ордера становятся недействительными, и у компаний есть два года, чтобы прекратить использование королевского знака. (Ордера, выданные королевой-матерью, действовали в течение пяти лет после ее смерти, но это делалось в порядке исключения.)

Ордера, которые Чарльз выдавал как принц Уэльский, будут действовать и теперь, когда он стал королем, потому что они связаны с его семейным хозяйством, а не с титулом.

Ожидается, что новый король теперь предоставит своему сыну и наследнику, принцу Уильяму, возможность выдавать собственные ордера.

Паспорта все еще действительны