TОП-3 автомобилей тогда и сейчас: как изменились предпочтения водителей за 30 лет?

"В то же время видно, что на рынке автомобилей появился широкий выбор, а покупательная способность населения возросла: если в 90-е на Audi и VW приходилась половина всех покупок, то в нулевые уже только 14% и 8% соответственно. Интересно то, что их доля среди всех впервые зарегистрированных авто уменьшилась в несколько раз, а вот количество автомобилей практически не изменилось. Так, в 90-е было зарегистрировано 42 374 VW, а в 2000-х – 69 110. Audi в 90-е зарегистрировали 41 570 раз, а в нулевые – 40 569. Это наглядно показывает, насколько увеличилось количество покупаемых машин: если в 90-е годы в CSDD было впервые зарегистрировано в общей сложности 168,5 тысяч автомобилей, то в 2000-е уже 481 тысяча. Объем увеличился в три раза!" - рассказывает Янис Виндедзис.

В последнюю декаду (с 2010 по 2019 год) автомобили покупали уже не так активно, а количество регистраций новых автомобилей уменьшилось, соответственно в два раза. Данные показывают и то, что популярность Audi в этот период уменьшилась еще больше, составив только 4%, что в шесть раз меньше, чем в 90-е годы. А вот Volvo, VW и Toyota укоренились в первой тройке наиболее популярных марок. Стал более выраженным спрос и на такие бренды как Škoda и Opel.

"В последние три года нашей деятельности мы в Longo Group тоже наблюдаем, что Škoda, Volvo, VW и Opel пользуются наибольшим спросом на рынке автомобилей. Они надежные, комфортные и не слишком дорогие в обслуживании. Это прекрасный выбор и для начинающих водителей, и для семей, и для сеньоров", - поясняет Я. Виндедзис, добавляя, что, если нет уверенности, какой именно автомобиль подойдет и будет удобен в использовании, в Longo всегда можно проконсультироваться со специалистами и заказать тест-драйв. Если машина понравится, можно завершить сделку, если нет – вернуть. "К тому же, это совершенно бесплатно", - добавляет эксперт.