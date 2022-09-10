Как менялись предпочтения автоводителей за последние 3 десятка лет? Какие марки и в каком количестве мы покупали? Что было в 90-е, "нулевые" и "кризисные" годы? Longo Group решила проанализировать последние 3 десятилетия на автомобильном рынке Латвии.
TОП-3 автомобилей тогда и сейчас: как изменились предпочтения водителей за 30 лет?
Видна волна приобретения машин в "жирные" годы, когда спрос увеличился в три раза, в следующую декаду рухнув в два раза. Очевидна и огромная популярность Audi с 1990 по 1999 год, когда ее покупал каждый пятый, и последовавшее затем снижение интереса до 4% в 2010-х.
В целом, статистика тех лет показывает много интересных тенденций развития нашего общества, рассказывает Янис Виндедзис, глава отдела продаж Longo Latvia.
ТОП впервые зарегистрированных автомобилей по годам:
90-е годы:
- Volkswagen – 25%
- Audi – 25%
- BMW – 6%
2000 - 2009 годы:
- Volkswagen – 14%
- Volvo – 11%
- Audi – 8%
2010-2019 годы:
- Volkswagen – 14%
- Toyota – 8%
- Volvo – 6%
Анализируя данные о впервые зарегистрированных автомобилях, мы видим, что в 90-е годы очень популярными марками были Audi и Volkswagen, в совокупности составляя целых 50% от всех впервые зарегистрированных в стране автомобилей. Стали набирать популярность и такие марки как BMW и Opel, на каждую из которых приходилось по 6% или по 10 тысяч новых регистраций. Не отставал и Mercedes, удерживая планку в 10 тысяч новых автомобилей.
В "жирные годы" (2000-2009) картинка уже меняется: VW окончательно вытеснил Audi на третье место.
"В то же время видно, что на рынке автомобилей появился широкий выбор, а покупательная способность населения возросла: если в 90-е на Audi и VW приходилась половина всех покупок, то в нулевые уже только 14% и 8% соответственно. Интересно то, что их доля среди всех впервые зарегистрированных авто уменьшилась в несколько раз, а вот количество автомобилей практически не изменилось. Так, в 90-е было зарегистрировано 42 374 VW, а в 2000-х – 69 110. Audi в 90-е зарегистрировали 41 570 раз, а в нулевые – 40 569. Это наглядно показывает, насколько увеличилось количество покупаемых машин: если в 90-е годы в CSDD было впервые зарегистрировано в общей сложности 168,5 тысяч автомобилей, то в 2000-е уже 481 тысяча. Объем увеличился в три раза!" - рассказывает Янис Виндедзис.
В последнюю декаду (с 2010 по 2019 год) автомобили покупали уже не так активно, а количество регистраций новых автомобилей уменьшилось, соответственно в два раза. Данные показывают и то, что популярность Audi в этот период уменьшилась еще больше, составив только 4%, что в шесть раз меньше, чем в 90-е годы. А вот Volvo, VW и Toyota укоренились в первой тройке наиболее популярных марок. Стал более выраженным спрос и на такие бренды как Škoda и Opel.
"В последние три года нашей деятельности мы в Longo Group тоже наблюдаем, что Škoda, Volvo, VW и Opel пользуются наибольшим спросом на рынке автомобилей. Они надежные, комфортные и не слишком дорогие в обслуживании. Это прекрасный выбор и для начинающих водителей, и для семей, и для сеньоров", - поясняет Я. Виндедзис, добавляя, что, если нет уверенности, какой именно автомобиль подойдет и будет удобен в использовании, в Longo всегда можно проконсультироваться со специалистами и заказать тест-драйв. Если машина понравится, можно завершить сделку, если нет – вернуть. "К тому же, это совершенно бесплатно", - добавляет эксперт.
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