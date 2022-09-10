В субботу, 10 сентября, вступили в силу поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые в полной мере укрепляют автокефальный статус церкви, то есть ее независимость от Московского патриархата. После провозглашения поправок на сайте церкви было опубликовано коммюнике:
Латвийская православная церковь прокомментировала свой новый статус
"8 сентября, по инициативе президента Латвийского Государства господина Эгила Левитса, Сейм Латвийской Республики внес изменения в Закон о Латвийской православной церкви. Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса церкви. Государство установило статус нашей церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская православная церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими православными церквами мира.
Изменение статуса не меняет православную веру, догматы, литургическую жизнь церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь.
Синод Латвийской православной церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем православном миром, сохраним чистоту нашей Веры и будем укреплять святое православие на Латвийской земле. Просим всех верующих усердно и горячо молиться о нашей святой церкви, да сохранит её в мире и благополучии Милосердный Господь".
Напомним, ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.
Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.
Закон устанавливает полностью автокефальный статус церкви и предусматривает, что ее возглавляет глава церкви, который не зависит от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.
Авторы поправок считают, что принятием поправок к закону Латвия не затрагивает и не вмешивается в вопросы церковного вероучения и канонического права.
Президент заявил, что в независимой, демократической и правовой Латвии православным нужна своя независимая церковь. Это уже было достигнуто в первый период независимости Латвии, напомнил он.
Как указал Левитс, автокефальный статус ЛПЦ был исторически де-факто установлен распоряжением патриарха Московского и всея Руси Тихона в 1921 году архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров 1926 года о состоянии православной церкви.
Левитс подчеркнул, что ЛПЦ как юридически признанная автокефальная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку государства.
Законопроект разработан совместно с Министерством юстиции, обсуждался со всеми компетентными государственными инстанциями, решение по нему принял Совет по национальной безопасности.
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