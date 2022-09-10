Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября

Тело королевы до Лондона будет сопровождать ее дочь, принцесса Анна. День будет объявлен выходным для всех британцев.

На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира.

Богослужение будет транслироваться по телевидению, на нем также будут присутствовать высокопоставленные британские политики и бывшие премьер-министры.

Поминальную службу, скорее всего, проведет декан Вестминстера Дэвид Хойл, а проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, сообщает Русская служба BBC.

Как уже сообщалось, королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет.

После смерти королевы престол унаследовал ее старший сын Чарльз, который автоматически стал новым королем Великобритании.