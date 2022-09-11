Дочь Заворотнюк подала тревожный знак, а на жену Прилучного подали в суд?

Дочь Заворотнюк подала тревожный знак?

Несколько лет российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Знаменитость завершила свою карьеру и не появляется на публике.

Недавно портал Popcake.tv написал, что дочь звезды Анна якобы подала тревожный знак. Она сделала серию снимков, которые напугали подписчиков. Анна Заворотнюк на них была в черном одеянии, а на ее шее красовался большой черный цветок. Фолловерам не понравился задумчивый вид модели.

Напомним, со СМИ родные Анастасии Заворотнюк не говорят, а потому никакой достоверной информации нет. Относительно прогнозов тоже сложно что-то предполагать - есть только масса слухов в желтой прессе.

Анастасия Заворотнюк в роли Елены Ульяновой, знаменитой журналистки, которая больше 30 лет посвятила работе на телевидении Фото: скриншот "Каспий 24"

На жену Павла Прилучного подали в суд?

После свадьбы Павла Прилучного СМИ активно начали обращать внимание на его новую супругу Зепюр Брутян. В Сети стали появляться детали ее биографии и факты, которые, вероятно, она предпочла бы скрыть.

Желтая пресса пишет, что Зепюр Брутян не отличается особым профессионализмом. Например, есть информация, что актриса якобы однажды договорилась об определенной коллаборации. Она должна была явиться на съемку, однако этого не произошло. По вине Брутян важный проект был сорван, но детали инцидента никто из сторон не разглашает, сообщает "Киноафиша".

На Зепюр даже подали иск в суд, и она должна была отдать четверть миллиона рублей (примерно 4000 евро). Telegram-канал "НеМалахов" отмечает, что после иск был отозван.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа на вилле "Ротонда" в Одинцово. В Сеть попали фото с праздничного торжества.