Видео ⟩ Агата Муцениеце о браке с Прилучным: "Все пошло не по плану"

Агата Муцениеце в откровенном разговоре отметила, что в тот момент у нее были другие цели.

"Вообще у меня план был такой: я работаю, становлюсь известной актрисой, а там к 40 годам я выхожу замуж и может быть рожаю одного максимум ребенка и желательно от суррогатной матери. Все пошло не по плану", - призналась она.

Актриса подчеркивает, что брак с Павлом Прилучным произошел по большой любви. Она объяснила, что эти чувства были очень мощными, а все остальное казалось неважным:

''Классно, вышла замуж раньше всех своих однокурсниц''. Ну и раньше всех развелась".

Агата Муцениеце не стала скрывать, что переживала развод с Павлом Прилучным достаточно тяжело. Она считает, что справилась благодаря своему европейскому менталитету. "Я не рассчитывала, что мы так долго протянем", - заключила она.

По словам Агаты, развод стал для нее стимулом. Он превратил ее из романтичной неопытной барышни во взрослую женщину. Она направила свои силы на развитие и детей, создала проект "Честный развод", благодаря которому нашла массу друзей и узнала себя с совершенно другой стороны.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке родились двое детей - Мия и Тимофей.

Видео: интервью с Агатой Муцениеце