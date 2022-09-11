СМИ выяснили, что за громкой историей развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон стояла сама актриса, пишет Limon.ee.
Устроила ловушку: стало известно, как Джоли увела Брэда Питта от Энистон
В 2004 году они познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", тогда появились первые слухи о проблемах в браке Питта и Энистон. В 2005 году в журнале US Weekly были опубликованы фотографии Брэда Питта, гуляющего на пляже Африки в компании Джоли и ее маленького сына Мэддокса.
"Мы получили фото, мы получили доказательство, у нас была сенсация мирового масштаба, дебют Бранджелины. А наводчиком была Анджелина.
Журналисты пишут о том, что Питта якобы устраивал брак с Энистон и он не собирался жениться на Джоли. Но она подготовила эту ловушку на пляже. Спустя несколько месяцев Анджелина подтвердила, что ждет ребенка. В 2014 году они поженились, а в 2016-м подали на развод. Сейчас Питт и Джоли продолжают разбирательства в суде и делят опеку над детьми.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда.
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