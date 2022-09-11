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Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

rus.tvnet.lv/LETA
Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии
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Король Карл III
Король Карл III Фото: Jonathan Brady/AP

Король Великобритании Карл III в воскресенье официально был провозглашен новым монархом Австралии и Новой Зеландии, сообщает AFP.

В Каннебере генерал-губернатор Дэвид Херли объявил Карла III королем Австралии.

На идентичной церемонии в Веллингтоне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поздравила Карла III, отметив, что он "уже давно любил Новую Зеландию, неизменно демонстрировал свою глубокую заботу о нашем народе".

Обе церемонии были лишь формальностью.

Обе бывшие колонии Великобритании уже десятилетиями являются независимыми, однако сохраняют монарха как главу государства.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который отправится на похороны королевы Елизаветы II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщил, что 22 сентября в Австралии будет днем национального траура в связи со смертью королевы.

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