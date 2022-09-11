Король Великобритании Карл III в воскресенье официально был провозглашен новым монархом Австралии и Новой Зеландии, сообщает AFP.
Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии
В Каннебере генерал-губернатор Дэвид Херли объявил Карла III королем Австралии.
На идентичной церемонии в Веллингтоне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поздравила Карла III, отметив, что он "уже давно любил Новую Зеландию, неизменно демонстрировал свою глубокую заботу о нашем народе".
Обе церемонии были лишь формальностью.
Обе бывшие колонии Великобритании уже десятилетиями являются независимыми, однако сохраняют монарха как главу государства.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который отправится на похороны королевы Елизаветы II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщил, что 22 сентября в Австралии будет днем национального траура в связи со смертью королевы.
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