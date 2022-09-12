Смерть, скандал и "сгоревший Путин" на концерте Шнурова. Что случилось?

"Со вчерашним Днем города [...] выходит интересно. Сначала в комментах у Захаровой начинается небольшой народный бунт по поводу того, что она развлекается на концерте. [...] Потом в Лужниках поет Шнур о том, что ему приснилась, как сгорели Pussy Riot, Путин, Собчак, кремлевские ели и вся Москва. И я даже поставила бы лайк за смелость и то, что ему разрешили спеть такую песню (ну вы представляете, чтобы про сгоревший Кремль в 2022 году на Дне города пели несанкционированно?), но ведь он активный сторонник власти, Пригожина и как следствие - спецоперации. [...] С профессиональным интересом буду сегодня смотреть, как пропаганда станет из этого выруливать, - прокомментировала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".