10 сентября в Москве на стадионе "Лужники" выступил рок-музыкант Сергей Шнуров и группа "Ленинград". Во время концерта приуроченного ко Дню города скончалась 42-летняя женщина и еще один мужчина прыгнул с трибуны, пишет StarHit.ru.
Смерть, скандал и "сгоревший Путин" на концерте Шнурова. Что случилось?
На концерте Сергея Шнурова на котором присутствовали более 60 тысяч зрителей, произошло сразу несколько инцидентов, которые активно обсуждаются в Сети.
Смерть зрительницы
42-летняя зрительница Оксана Телевева находилось на трибуне "Д", когда ей внезапно стало плохо. Женщина потеряла сознание. Зрительнице вызвали скорую помощь. Она экстренно была госпитализирована. К сожалению, спасти ее не удалось и она скончалась от остановки сердца.
"Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция", - отметил источник в беседе с изданием StarHit.ru.
Смелый прыжок с трибуны
Второй раз медики прибыли на помощь, когда нетрезвый зритель, желая попасть в фанзону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, словно на батут. Баннер не выдержал и прорвался. Мужчина упал на пол. Ему была оказана помощь медиков и он был госпитализирован.
Скандал с песней 10-летней давности
На концерте Сергей Шнуров исполнял репертуар группы "Ленинград" в том числе песню "Почем звонят колокола?" с текстом:
"Вчера приснился сон прекрасный —
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком".
Далее в песне рассказывается о "сгоревших" знаменитостях, активистах, оппозиционерах и политиках. Напомним, данную песню Шнуров исполнял еще на "Новой волне" в 2015 году. В тексте он пел про сгоревшего "у кремлевской ели" Путина, Собчак, людей на Болотной, Медведева и Навального.
Исполнение данной композиции вызвало нешуточный скандал в соцсетях. На это отреагировала и Ксения Собчак:
"Со вчерашним Днем города [...] выходит интересно. Сначала в комментах у Захаровой начинается небольшой народный бунт по поводу того, что она развлекается на концерте. [...] Потом в Лужниках поет Шнур о том, что ему приснилась, как сгорели Pussy Riot, Путин, Собчак, кремлевские ели и вся Москва. И я даже поставила бы лайк за смелость и то, что ему разрешили спеть такую песню (ну вы представляете, чтобы про сгоревший Кремль в 2022 году на Дне города пели несанкционированно?), но ведь он активный сторонник власти, Пригожина и как следствие - спецоперации. [...] С профессиональным интересом буду сегодня смотреть, как пропаганда станет из этого выруливать, - прокомментировала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Видео: "Ленинград" - "Почем звонят колокола?" (2015, "Новая волна")
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