Прививка, да не та: в Латвии доступны новые вакцины от Covid-19

Адаптированные вакцины обоих производителей предназначены для вакцинирования лиц в возрасте от 12 лет, которые получили хотя бы первичную вакцинацию против Covid-19. Эти адаптированные вакцины представляют собой модифицированные версии оригинальных вакцин Comirnaty и Spikevax и предназначены для защиты как от вируса омикрон-типа BA.1, так и от исходного вируса Covid-19.

В состав вакцин внесены изменения для лучшего соответствия циркулирующим штаммам Covid-19, поэтому ожидается, что эти вакцины обеспечат оптимальную защиту от Covid-19 по мере развития и мутации вируса, подчеркивает NVD.