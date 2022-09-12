Эксперт: Чем хуже для Кремля, тем острее ядерный шантаж

"Мы очень радуемся успехам Украины на поле боя, но давайте помнить, что чем хуже будет для Кремля, тем больше будет усиливаться ядерный шантаж. Мы должны быть готовы к этому сейчас, и мы не должны "попасться на это", - написал он в Twitter.

Дополняя свое мнение, Сартс заявил агентству LЕТА, что в некотором смысле ядерный шантаж ранее оказывался безуспешным, но это не означает, что русские не будут продолжать его.

"Я, конечно, очень обрадовался, что прекращена активная эксплуатация Запорожской АЭС. Но риторика обязательно усилится. Это почти рефлекс - как только русским делается хуже, они чувствуют большую угрозу, и это происходит. Единственное, что, возможно, тормозит - это стратегия России на данный момент, а именно делать вид, что ничего особенного не произошло. Но так долго продолжаться не будет, и придется признать, что на фронте дела обстоят хуже. И тогда этот шантаж, наверное, еще больше вылезет", - сказал Сартс.