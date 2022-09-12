ЕС вводит новый порядок выдачи виз россиянам

В конце августа страны-члены Европейского союза (ЕС) договорились о приостановке действия соглашения 2007 года об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России, что означает, что

заявления россиян на получение визы будут рассматриваться дольше и оформление визы для них будет стоить дороже.

Это также означает, что впредь гражданам России будет выдаваться значительно меньше виз для поездок в Шенгенскую зону, в которую входят 22 государства-члена ЕС, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Оформление визы в Шенгенскую зону гражданам России теперь будет стоить 80 евро. До сих пор подача заявки стоила 35 евро. Стандартное время обработки заявки также увеличится.

Кроме того, будут ограничены возможности получения многократных виз.

Новые правила означают, что в выдаче визы может быть отказано или виза может быть не продлена. Руководящие принципы ЕС предоставляют странам широкую свободу действий и полномочия для более детальной оценки заявок.

Въезжать в ЕС по-прежнему смогут граждане России, у которых есть срочная или особая причина для поездки в Шенгенскую зону, в особенности члены семей граждан ЕС, журналисты, диссиденты и представители гражданского общества. Страны могут снизить или полностью отменить визовые сборы для лиц из этих групп.

Как сообщалось, уже в пятницу после выхода публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis вступило в силу постановление Кабинета министров, которое ограничивает въезд в Латвию граждан России даже с краткосрочными шенгенскими визами в несущественных целях, таких как туризм и отдых.

Аналогичные ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.