Президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой 19 сентября посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II, сообщила руководитель Канцелярии президента Юстине Дейчмане.
Левитс с супругой отправятся на похороны Елизаветы II
Левитс с супругой отправятся на похороны Елизаветы II
После 70 лет, проведенных на троне британской монархии, Елизавета II в четверг умерла в возрасте 96 лет.
Похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, в 11:00 (13:00 по Рижскому времени).
Ожидается, что похороны посетят лидеры многих стран мира. На похороны уже утвержден президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.
Новым королем был провозглашен Карл III.
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