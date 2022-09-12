Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Левитс с супругой отправятся на похороны Елизаветы II

rus.tvnet.lv
Левитс с супругой отправятся на похороны Елизаветы II
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 3
Президент Латвии Эгил Левитс с супругой.
Президент Латвии Эгил Левитс с супругой. Фото: Paula Čurkste/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой 19 сентября посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II, сообщила руководитель Канцелярии президента Юстине Дейчмане.

После 70 лет, проведенных на троне британской монархии, Елизавета II в четверг умерла в возрасте 96 лет.

Похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, в 11:00 (13:00 по Рижскому времени).

Ожидается, что похороны посетят лидеры многих стран мира. На похороны уже утвержден президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

Новым королем был провозглашен Карл III.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх