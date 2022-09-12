Левитс с супругой отправятся на похороны Елизаветы II

После 70 лет, проведенных на троне британской монархии, Елизавета II в четверг умерла в возрасте 96 лет.

Похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, в 11:00 (13:00 по Рижскому времени).

Ожидается, что похороны посетят лидеры многих стран мира. На похороны уже утвержден президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

Новым королем был провозглашен Карл III.