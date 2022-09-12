Израильский офицер: российское командование теряет управление, тактика - на уровне Первой мировой

Эти полчаса, которые кажутся пустяковым временем в обычной жизни, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские Humvee и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками. Такая ситуация - кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.

Классический блицкриг ВСУ

Что происходит прямо сейчас на востоке? Классический блицкриг. Вспарывание линии обороны на самом неочевидном участке, и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты. Наступление - это один из самых сложнейших видов оперативного искусства. То, что делают сейчас ВСУ - это высший уровень, который, несомненно, войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира.

Россия воюет на уровне тактики Первой мировой: окопы, статичный фронт, концентрация артиллерии, лобовые атаки на укрепления врага, цепи из пехоты на пулеметы. Это кроваво, занудно, примитивно, хотя, если много "арты" и "мяса", эффективно.

Украина использует тактику Второй мировой. Один из вариантов – это партизанщина, как это было в начале полномасштабного вторжения: впустить врага внутрь, расчленить его колонны, разгромить логистику, измотать и заставить уйти. Второй вариант - мобильная механизированная война: массированные удары с воздуха (HIMARS заменили собой ударную авиацию), уничтожение тылов, узлов связи, командования и логистики, и после этого прорыв танками и мотопехотой с выходом на оперативный простор и стремительным продвижением вперед.

Очевидно, что тактика Второй мировой возьмет верх над примитивной тактикой Первой мировой. Танки, механизированные части, огневой контроль, хорошо налаженная связь и логистика - все это никуда не ушло, именно это многое решает на фронте.