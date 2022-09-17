10 сентября свое 50-летие отметил российский актер театра и кино Максим Виторган. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Максим Виторган: три развода, брак с Ксенией Собчак и роман с Нино Нинидзе
Карьера
Максим Виторган родился в семье знаменитых советских актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. С детства он был окружен обществом актеров и режиссеров, а потому сразу решил, что пойдет по стопам родителей.
Максим окончил ГИТИС, был принят в ТЮЗ, после играл в "Ленкоме", а потом во МХАТ им. Чехова.
В его биографии десятки успешных ролей в кино и театре. Он снимался в таких картинах, как "День выборов", "День радио", "Клуши", "Корпоратив", "Жизнь впереди", в сериале "Оптимисты", боевике "Максимальный удар" и других.
Максим Виторган занят в спектаклях "День радио", "День выборов" (постановка комик-театра "Квартет И" и группы "Несчастный случай") и "Близость", является режиссером спектакля "Кто". Пробовал себя в качестве ведущего шоу "Шерлоки", "НеГолубой огонек", был режиссером пятого сезона скетч-шоу "Женская лига" и т. д.
Три брака - три развода
В начале 90-х годов Максим Виторган женился на актрисе ТЮЗа Виктории Верберг. От этого брака у него родились дочь Полина (1996) и сын Даниил (2000). Однако после Максим ушел к другой женщине. Во второй раз он женился на маркетологе Наталье. Детей у них не было, союз распался. Третий брак актера был с Ксенией Собчак.
Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году. Тогда на его долю выпали испытания. Особенно после того, как Ксения стала политически активной персоной и заговорила о массовых протестах: "Все видели Ксению в опале, неизвестно было, чем это все закончится. И когда я женился, я перестал сниматься вообще. Не снимался год", - признался Максим в интервью шоу "Георгий за кадром".
Тогда Собчак убрали с телевидения, никто не знал, как пойдет дальше. Виторган полагает, что люди переживали, что придется и фильм снимать с экранов, если он в нем сыграет. "Но так чтобы я подвергался какой-то суровой, жесткой цензуре, такого не было", - рассказал Максим.
Развод с Ксенией Собчак
8 марта 2019 года Максим и Ксения разместили в своих социальных сетях сообщения, в котором объявили о разводе. В браке у пары родился сын Платон. Журналистка сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым.
Ранее в программе Агаты Муцениеце "Честный развод" Ксения объяснила, что ее брак с Максимом был по взаимной любви, иначе она бы не родила ребенка. Но в один момент наступил период, когда в их отношениях начался разлад. Собчак объяснила, что в какой-то момент появляются совершенно разные интересы. К тому же у нее и Виторгана были совершенно разные взгляды на времяпрепровождение.
Ксения подчеркнула, что благодарна Максиму за годы брака. Они сохранили хорошие отношения. Тем более что Максим прекрасный отец. Инициатором развода была Ксения, но ей это решение далось трудно. Она призналась, что беспокоилась, чтобы это не было какое-то временное помутнение. Последний год брака с Максимом у нее прошел в метаниях и сомнениях. "Это был союз тормоза и молнии", - отшутилась журналистка, добавив, что ничего страшного тут нет.
Роман с Нино Нинидзе
В начале июля 2019 года Максим Виторган вновь попал в заголовки светской прессы. На этот раз причиной стало его появление на спектакле "Земля Нод" в сопровождении молодой девушки. Ею была актриса, модель и певица Нино Нинидзе. Тогда и появились первые слухи о романе.
В середине июля 2019 года они совершили первый официальный выход в свет. После романтического отдыха в начале августа 2019 года на греческом острове Миконос Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились на Кипр, где к ним присоединились их дети от предыдущих браков. В сентябре 2019 года состоялся официальный развод Нино Нинидзе с актером Кириллом Плетневым.
Стоит сказать, что Нино Нинидзе с детства занимается музыкой. Она принимала участие в "слепых прослушиваниях" шестого сезона шоу "Голос". Максим искренне рад успехам своей дамы сердца и во всем ее поддерживает.
Теперь с постоянной периодичностью СМИ то женят, то разводят пару. Кто знает, может быть, мы и дождемся официального торжества в этом году!
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