Максим Виторган: три развода, брак с Ксенией Собчак и роман с Нино Нинидзе

Ранее в программе Агаты Муцениеце "Честный развод" Ксения объяснила, что ее брак с Максимом был по взаимной любви, иначе она бы не родила ребенка. Но в один момент наступил период, когда в их отношениях начался разлад. Собчак объяснила, что в какой-то момент появляются совершенно разные интересы. К тому же у нее и Виторгана были совершенно разные взгляды на времяпрепровождение.

Ксения подчеркнула, что благодарна Максиму за годы брака. Они сохранили хорошие отношения. Тем более что Максим прекрасный отец. Инициатором развода была Ксения, но ей это решение далось трудно. Она призналась, что беспокоилась, чтобы это не было какое-то временное помутнение. Последний год брака с Максимом у нее прошел в метаниях и сомнениях. "Это был союз тормоза и молнии", - отшутилась журналистка, добавив, что ничего страшного тут нет.

Роман с Нино Нинидзе

В начале июля 2019 года Максим Виторган вновь попал в заголовки светской прессы. На этот раз причиной стало его появление на спектакле "Земля Нод" в сопровождении молодой девушки. Ею была актриса, модель и певица Нино Нинидзе. Тогда и появились первые слухи о романе.

В середине июля 2019 года они совершили первый официальный выход в свет. После романтического отдыха в начале августа 2019 года на греческом острове Миконос Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились на Кипр, где к ним присоединились их дети от предыдущих браков. В сентябре 2019 года состоялся официальный развод Нино Нинидзе с актером Кириллом Плетневым.

Стоит сказать, что Нино Нинидзе с детства занимается музыкой. Она принимала участие в "слепых прослушиваниях" шестого сезона шоу "Голос". Максим искренне рад успехам своей дамы сердца и во всем ее поддерживает.

Теперь с постоянной периодичностью СМИ то женят, то разводят пару. Кто знает, может быть, мы и дождемся официального торжества в этом году!

Максим Виторган Фото: Кадр из видео