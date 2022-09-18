У Собчак с Богомоловым разлад, а Заворотнюк сидела в тюрьме?

Бывший супруг Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что вылететь на лечение в США у Анастасии не получилось - причиной стало ее криминальное прошлое. Дело в том, что когда-то она провела там сомнительную сделку, за которую ей пришлось отвечать.

По словам Дмитрия, актриса несколько месяцев жила в США. В этот период она приобрела там недвижимость, но сделка оказалась незаконной и Заворотнюк попала в тюрьму: "Я дал Насте денег на ее собственный бизнес в Америке. Она занялась недвижимостью. Но потом ее посадили в тюрьму за подделку документов", - цитирует Стрюкова издание.

Дмитрий нашел хороших адвокатов, которые помогли высвободить Анастасию. После этого они спешно покинули страну и вернулись в Россию.

Напомним, со СМИ родные Анастасии Заворотнюк не говорят о ее состоянии, а потому никакой достоверной информации нет. Относительно прогнозов тоже сложно что-то предполагать - есть только масса слухов в желтой прессе.

Анастасия Заворотнюк Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"