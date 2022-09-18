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У Собчак с Богомоловым разлад, а Заворотнюк сидела в тюрьме?

Звездные страсти
rus.tvnet.lv
У Собчак с Богомоловым разлад, а Заворотнюк сидела в тюрьме?
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Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз опять досталось Ксении Собчак и многострадальной Анастасии Заворотнюк...

У Ксении Собчак с Константином Богомоловым разлад в отношениях?

Российская журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов появились на премьере фильма "Три тысячи желаний", чем вызвали всплеск новых слухов о разводе в желтой прессе. На это журналистов натолкнуло их поведение, пишет издание "Гласс".

По наблюдению очевидцев, сидя в зале, супруги не общались. Ксения предпочла компанию коллеги, сидевшего рядом, а Константин был увлечен своим телефоном. "Ксения и Константин вообще делали вид, что они не знакомы", - пишут журналисты. 

Напомним, что слухи о разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова ходят давно. 13 сентября, в годовщину свадьбы, журналистка поделилась в соцсетях фото с церемонии бракосочетания и написала: "Три года назад взял вот так крепко за руку и увел в новый, удивительный мир!". 

Анастасия Заворотнюк сидела в тюрьме?

С такими заголовками в Сети появились статьи о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Портал Popcake.tv публикует рассказы бывшего мужа актрисы о том, как "прекрасная няня" нарушала закон.

Бывший супруг Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что вылететь на лечение в США у Анастасии не получилось - причиной стало ее криминальное прошлое. Дело в том, что когда-то она провела там сомнительную сделку, за которую ей пришлось отвечать.

По словам Дмитрия, актриса несколько месяцев жила в США. В этот период она приобрела там недвижимость, но сделка оказалась незаконной и Заворотнюк попала в тюрьму: "Я дал Насте денег на ее собственный бизнес в Америке. Она занялась недвижимостью. Но потом ее посадили в тюрьму за подделку документов", - цитирует Стрюкова издание.

Дмитрий нашел хороших адвокатов, которые помогли высвободить Анастасию. После этого они спешно покинули страну и вернулись в Россию. 

Напомним, со СМИ родные Анастасии Заворотнюк не говорят о ее состоянии, а потому никакой достоверной информации нет. Относительно прогнозов тоже сложно что-то предполагать - есть только масса слухов в желтой прессе.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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