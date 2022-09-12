Ради экономии в сфере внутренних дел будут меньше использовать электричество и горячую воду

Пресс-секретарь Госагентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма сообщила агентству LETA, что с учетом прогнозов ожидаемых цен на энергоресурсы этой зимой агентство уже активно реализует меры, направленные на снижение потребления энергоресурсов и содействие бережливости как в своем учреждении, так и в МВД в целом.

В настоящее время подготовлены информационные таблички и напоминания для сотрудников и посетителей, например, выключать свет при выходе из помещения и отключать от сети те устройства, которые длительное время не используются, а также призывы пользоваться лестницей, а лифтами - только для людей с ограниченными физическими возможностями или для перевозки грузов.

Также будет снижена интенсивность освещения мест общего пользования и не будут освещаться фасады зданий в темное время суток.

Таким образом планируется сэкономить около 10% энергоресурсов.