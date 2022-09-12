Отменен пожароопасный период в лесах

ГСЛ сообщает, что в этом году зафиксирован меньший ущерб от пожаров, чем в прошлом году - в этом году зарегистрировано 355 лесных пожаров, сгорело 220 га лесных угодий.

В 2021 году до 12 сентября зарегистрирован 441 лесной пожар общей площадью 503 га. В этом году количество пожаров уменьшилось на 19,5%, а площадь, пораженная огнем, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 56,2%.

"В целом пожароопасный период 2022 года можно оценить как относительно спокойный, о чем свидетельствует как количество пожаров, так и выгоревшие площади. Хотя лето было жарким, благодаря регулярным осадкам пожароопасность снизилась", - заявил заместитель начальника отдела защиты леса и среды ГСЛ Зигмунд Яункикис.

Начало и окончание пожароопасного периода ежегодно определяется ГСЛ с учетом погодных условий. В этом году он начался 2 мая и закончился 12 сентября. В пожароопасный период действовало несколько ограничений, например, не разрешалось движение автотранспорта по лесу и болоту вне дорог, не разрешалось оставлять костры без присмотра.