Тысячи людей на улицах Эдинбурга и король Карл III у гроба матери. Шотландия прощается с Елизаветой II

Король Карл III и гроб корлевы Елтзаветы II Фото: AARON CHOWN/Getty Images

Пока же все желающие смогут попрощаться с усопшим монархом. Власти города расчистили место для очереди желающих попасть в исторический собор. К нему выстроилась длинная очередь.

Вечером все четверо детей Елизаветы II прибыли в собор Святого Эгидия, чтобы отстоять почетный караул возле гроба матери - совершить обряд, который по-английски называется "Vigil of the Princes" (что можно перевести как "Бдение принцев"). Король Карл III, принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдуард окружили гроб со всех сторон и составили почетный караул.

Принцесса Анна стала первой женщиной, принявшей участие в обряде, который до сих пор совершался только членами королевской семьи мужского пола. На фотографии видно, что принцесса одета в мундир с брюками. Когда умерла королева-мать Елизавета (ее дочкой была Елизавета II), этот обряд совершили четыре ее внука - Чарльз, Эндрю, Эдвард и Дэвид Армстронг-Джонс, единственный сын принцессы Маргарет.

Карл III у гроба Елизаветы II Фото: PA Media

Ранее король Карл III и королева-консорт Камилла побывали в Вестминстерском дворце, где собрались представители Палаты общин и Палаты лордов, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Прощание с королевой Фото: Getty Images

Прощание с королевой Фото: Getty Images

Карл III в первый раз в качестве короля выступил перед британскими парламентариями, отметив, что "парламент - живой и дышащий инструмент нашей демократии". Он также поблагодарил парламент за слова соболезнования, которые "чутко отражают то, что Елизавета II значила для всех нас". "Она была образцом для всех живущих принцев", - процитировал король слова Шекспира, говоря о своей матери.

Ceremony in Westminster Hall Фото: BEN STANSALL/AFP

Иностранным лидерам, которые будут присутствовать на похоронах Елизаветы II, рекомендовали лететь в Великобританию коммерческими рейсами и добираться до места прощания с монархом на общественном транспорте, пишет агентство Франс пресс со ссылкой на источник в Форин-офисе.