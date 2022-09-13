Подробности трагедии в Пардаугаве: семилетний мальчик ночью задохнулся в дыму

В здании, в котором находился ребенок, ночью произошел пожар.

Медики боролись за жизнь семилетнего мальчика, но, к сожалению, неудачно.

Несмотря на то, что в доме выгорело всего два квадратных метра от общей площади, этого хватило, чтобы событие превратилось в трагедию.

Неофициальная информация свидетельствует, что ребенка положили спать в доме, где теплее всего, в свою очередь отец мальчика спал в находящемся неподалеку вагончике. После разговора с соседями стало известно, что всю семью в воскресенье видели дома, а вечером мать мальчика ушла.

Она вернулась на место событий ночью, уже после того, как пожарные взялись за борьбу с огнем.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) указала, что

пожар произошел из-за того, что в доме была перетоплена печь, в результате чего загорелись находящиеся рядом вещи и образовалось сильное задымление.

Узнав о трагедии, окружающие были в шоке. То, что ночью в доме по соседству произошло несчастье, большая часть соседей и не заметила.

Соседи рассказали, что владельцы дома - милые люди, которые организуют выезды на лошадях. Оба родители заботились о сыне и ухаживали за ним. У мальчика были проблемы со здоровьем.

VUGD напоминает, что, начиная отопительный сезон, нужно произвести очистку дымоходов, а также обратить внимание на то, какие предметы находятся у печки. Кроме того, необходимо установить и детектор дыма.