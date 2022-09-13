Выставка "Грибы 2022" отменена. Даров леса нет, но будут? Ответ миколога

Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещал сообщить в ближайшие недели. Но есть ли все же надежда найти грибы в лесах в этом году и удастся ли побывать на выставке?

В беседе с порталом Receptes.lv Инита Даниэле рассказала, что за 40 лет работы она помнит только два раза, когда отменяли выставку. Один из случаев - когда выставку пришлось остановить на второй день из-за заморозков, так как не было возможности восстановить и дополнить экспозицию.

Миколог также помнит выставку двухлетней давности, когда грибы для экспозиции привозили из дальних уголков Латвии - например, из Даугавпилса, потому что в рижских лесах их просто не было. Результат оказался не очень обнадеживающим, потому что выставка была не слишком посещаемой. Причина: люди думали, что в лесу нет грибов, раз они сами их не нашли.