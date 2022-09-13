Выставка грибов - ежегодное и очень популярное мероприятие в Латвийском национальном музее природы. К сожалению, сайт и соцсети музея недавно сообщили грустную новость: выставка "Грибы 2022" отменяется. Портал Receptes.lv обратился к Ините Даниэле, микологу, заведующей отделом ботаники Латвийского национального музея природы, с вопросом, есть ли надежда дождаться грибов.
Выставка "Грибы 2022" отменена. Даров леса нет, но будут? Ответ миколога
Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещал сообщить в ближайшие недели. Но есть ли все же надежда найти грибы в лесах в этом году и удастся ли побывать на выставке?
В беседе с порталом Receptes.lv Инита Даниэле рассказала, что за 40 лет работы она помнит только два раза, когда отменяли выставку. Один из случаев - когда выставку пришлось остановить на второй день из-за заморозков, так как не было возможности восстановить и дополнить экспозицию.
Миколог также помнит выставку двухлетней давности, когда грибы для экспозиции привозили из дальних уголков Латвии - например, из Даугавпилса, потому что в рижских лесах их просто не было. Результат оказался не очень обнадеживающим, потому что выставка была не слишком посещаемой. Причина: люди думали, что в лесу нет грибов, раз они сами их не нашли.
На вопрос, дождемся ли мы грибов в этом году, Инита Даниэле отвечает, что трудно прогнозировать, поскольку у музея есть свой график выставок, а также погода настолько непредсказуема, что должны наступить серьезные заморозки, чтобы можно было забыть о большом количестве грибов в лесах.
Как причину, почему в этом году грибов столько, сколько есть, миколог упоминает резкую смену погоды.
Обычно за жарким июлем следует умеренный август с благоприятными для роста грибов осадками и температурой воздуха, но в этом году перемены были очень резкими - после долгого периода жары и засухи наступили внезапные холода. Миколог отмечает, что грибы, скорее всего, сильно высохли за лето и только сейчас начинают восстанавливаться, но прохладная погода задерживает их рост.
На вопрос, может ли отсутствие грибов в этом году свидетельствовать о том, что грибные корзинки и ножи останутся неиспользованными и в следующем году, миколог говорит, что о грибах никогда толком ничего не знаешь - в этом году их нет, а в следующем году могут быть, да еще и особенно много.
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