Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар. Он совершил ассистированное самоубийство

Та же Liberation позже сообщила, что постановщик совершил ассистированное самоубийство.

"Он не был при смерти, просто был измучен. Поэтому принял решение прекратить это. Решение было его, и для него было важно, чтобы об этом стало известно", - рассказал изданию некий родственник кинематографиста.

Эту информацию подтвердил и другой источник Liberation. По информации издания, в 2014 году Годар уже говорил в интервью, что может прибегнуть к ассистированному самоубийству.

Известно, что Годар умер в Швейцарии - в этой стране врач имеет право легально выписать пациенту препарат, который может привести к его смерти. При этом пациент должен сам принять его - в этом отличие ассистированного самоубийства от процедуры эвтаназии.

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской "новой волны" в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство. Он и его единомышленники объединились под названием "Французская новая волна". Многие считали Годара самым радикальным французским режиссером 1960-х и 1970-х годов.

Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом "новой волны". Среди других его наиболее известных фильмов - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.