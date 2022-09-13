Очарование Blondai grēks, разнообразные ягоды и фруктовые вина, кугелис и пупауниекс, настоящие домашние торты и полезные лакомства из шишек и свиной фасоли. Другими словами - сочетание древних традиций и современности - вот что Земгале откроет вам в этом сезоне совершенно по-новому!
Сад любви, День яблок и домашняя пивоварня: куда отправиться гурманам в Земгале
Это та часть Латвии, которая издавна известна своим кулинарным наследием - когда-то она была широко известна школой домоводства им. Кауцминде, и сегодня эта часть сохранила свою хорошую репутацию среди гурманов. Здесь вы найдете как широчайший ассортимент продукции и растущие фабрики, так и знающих хозяюшек, которые радушно встретят вас и угостят деликатесом, который вы еще никогда не пробовали.
Перекусить, насладиться и открыть!
С целью поддержки местного туризма Земгальский регион планирования вместе со всеми районными самоуправлениями в рамках туристической информационной кампании "Земгале приглашает!" предлагает каждому возможность открыть для себя особые вкусы и продукты этой части Латвии, которые изготавливаются из местного сырья, как по проверенным рецептам наших предков, так и по совершенно современным рецептам.
Осень подходит как для супа, приготовленного на костре, так и для различных традиционных и сытных блюд, а также для наслаждения фирменным бокалом пива или бокалом вина с закусками и теплыми беседами. Не останутся без специального предложения и любители кондитерских изделий, ведь в Земгале можно найти все - от классической "Коровки" (Gotiņa) до варенья из сосновых шишек и чипсов из свиной фасоли. Поэтому все, что вам необходимо - это только найти самое заманчивое предложение в Айзкраукльском, Бауском, Добельском, Екабпилском или Елгавском крае, а также в самой Елгаве, и отправиться в путешествие вкусовых рецепторов, узнавая о процессе и истории создания различных продуктов!
Знаменитая Gotiņa и пиво в дубовых бочках в Айзкраукльском крае
В интересном и энергетически сильном месте - на пересечении Земгале, Видземе, Латгале и Селии - в Айвиекстской волости, прямо на берегу реки, находится пивоварня Bursh. Сюда стоит отправиться как любителям пива, так и тем, кто только открывает для себя вкус этого напитка, ведь здесь пиво производится по особому рецепту, с использованием только натурального сырья, а варится оно в дровяной печи и ферментируются в дубовых бочках. В Свою очередь, ценителям вина стоит отправиться на холмы Скривери, где растут яблоки, ягоды и ревень превосходных сортов. В компании Drunka вы сможете продегустировать и купить как вина, так и ликеры, а также более крепкие напитки.
В Скриверине упустите возможность вернуться в детство, снова насладившись конфетами Gotiņa - дегустацию знаменитой сладости, мастер-класс по упаковке конфет и другие мероприятия, которые понравятся и детям, и взрослым, предлагают продовольственный комбинат Skrīveri и Skrīveru saldumi на своей "Фабрике эмоций" (Emociju fabrika), приглашая всех выразить свои хорошие эмоции и проявить себя творчески.
После угощения можно отправиться на ферму Rīta putni в Билстини, Кокнесской волости. Здесь находится фабрика по производству перепелиных яиц и мясных деликатесов Olalā! и Bučers, тихий и ароматный сад цветов, фруктов и овощей, который окружает романтическая оранжерея "Сад любви" (Love garden), а также магазин Bārs un bode, где можно купить самые свежие продукты, встретиться с с владельцами и провести время с друзьями. Также можно подать заявку на различные дегустации.
От вин к кугелису в стороне Бауски
Гурманам Бауская сторона известна уже упомянутой школой домоводства Кауцминде. Из него выросло целое поколение лучших латвийских хозяек, слава и рецепты которых сохранились до наших дней. Также близость Литвы определила ее особенности в кулинарном наследии, к тому же окрестности Бауски издавна являются житницей латвийского хлеба, поэтому многие хозяйства здесь будут вам рады, будут готовы продемонстрировать старинную технику и предложив попробовать продукты местного производства.
Любители вина могут ознакомиться с винами Dūmiņas vīni и Kugrēna vīni, подобрать к ним сочетающийся вкус из предложения сыров Celmu или Krišjāņu, которые производятся даже из овечьего молока.
Среди деликатесов, о которых вы не услышите больше нигде, следует упомянуть медовое суфле с различными добавками, приготовленное в Rāmriti, а типичные для Земгале и Бауского края пирожки-клецки (virteņi) и кугели можно отведать на хуторе Vaidelotes, где живет настоящая латышская хозяйка Дайра Ятниеце.
Тех, кто помимо новых вкусов хочет еще и узнать что-то новое, приглашают в музей под открытым небом Ausekļu dzirnavas, где каждый год проводится Праздник урожая и посева. Здесь демонстрируются старинные ремесла, сельскохозяйственный труд и оборудование, работает рынок ремесленников и домохозяек, в музее пекут хлеб и есть возможность отведать блины.
Яблоко на почетном месте и торты в Добельском крае
Вкусы Добельской стороны можно открыть самыми разными способами. Обширное и современное меню предлагает молодая и предприимчивая Мадара Станга в своем любимом кафе Telpa (Krejotava в волости Пенкулес). Здесь вы можете порадовать свои вкусовые рецепторы как каждый день, так и в праздничные дни свежеиспеченными картофельными оладьями, любимой французской отбивной, еще не таким популярным вок и рядом других деликатесов.
Любителям вина стоит заглянуть к Даце Лайзане и Сандре Лайзане, владелицам Tērvetes vīni (Терветская волость в Зелмени), которые с радостью поделятся своей любовью к этому старинному напитку, предложив экскурсию по винодельне и дегустацию фруктовых и ягодных вин с уютным разговором о его создании. На десерт обязательно попробуйте пирожные от домашней хозяйки Инги Эглите! Всегда позитивная и улыбчивая хозяйка предлагает дегустации тортов и различные мастер-классы в Витини Добельского края - все это уже давно популярно среди групп как школьников, так и взрослых.
А когда все вкусы региона раскрыты, стоит отправиться на День яблок, который в этом году пройдет в Добеле 1 октября. Это самый сочный фестиваль в Латвии, который в этом году в 12-й раз соберет домашних производителей, владельцев питомников саженцев и садоводов из региона и окрестностей, чтобы предложить лучшее, что исходит от природы. В этот день яблоко занимает почетное место как в различных спортивных мероприятиях, так и в аттракционах для маленьких и взрослых, приглашая насладиться веселыми развлечениями под музыку.
Кофе, специи и пупавниекс в Екабпилской стороне
Екабпилсский край может гордиться особым напитком - кофе из цикория и зерновых. Kafeja Alīda находится в Дзелмитес, волости Элкшню, и производит несколько видов кофейных напитков, в состав которых входят цикорий, морковь, ячмень, рожь, желуди, конопля и хмель. Все сырье добывается с окрестных полей и лесов. Посетители могут совершить экскурсию по заводу и не только попробовать, но и приготовить кофе в специальном цеху.
На хуторе Duciņi Вариешской волости осуществляется производство мешочков с сушеными специями ieDillo. Здесь у каждого есть возможность составить свою неповторимую смесь сушеных специй, а также, заказав заранее, отведать суп, приготовленный на костре по особому рецепту тети Берты.
Для тех, кто хочет узнать о наследии своих предков, правильным местом для посещения будет хутор Gulbji в волости Рубене. Фермерство здесь ведется уже в шестом поколении, предлагая всем желающим не только мастер-классы и дегустации блюд сел, но и возможность поучаствовать в праздничных и бытовых традициях в духе сел. Хозяин Gulbji угостит гостей старинными блюдами и напитками сел - супом из ботвы, цепелинами, гульбешниками, шмургулисом, супом из репы, тушеной фасолью, подогретым березовым соком, ревеневым квасом и дедовским пивом. Сад и природа здесь чистые, богатые и щедрые, а травяные чаи, мёд, веники, скрабы - всё это создают сами хозяева. Gulbji также предлагает размещение, услуги сауны, организацию праздников.
После этого следует отправиться в волость Салас, где завод домашнего пива Sēlijas alus предлагает всем желающим познакомиться с искусством производства пива, самому сварить его и разобраться в истории его создания. Рядом на хуторе Sīmaņi трудятся люди, которые радушно приглашают всех увидеть и ощутить ухоженный современный хутор Селии. Здесь основное внимание уделяется выращиванию сельскохозяйственных культур и пчеловодству, но есть и живописный розарий. Хутор предлагает питание на месте, а также организацию выездного питания. В кафе Акнисте Kalniņā можно отведать настоящую еду сел - пупавниекс со швильпукой, традиционное блюдо сел из фасоли с молоком, и акнишанский сутеклис, или похлебку из различных кореньев.
Побалуйте себя "Белокурым грехом" и необычными угощениями в Елгаве и Елгавском крае
Многие уже знают пивоваренный завод VIEDI, который с 2015 года, сочетая высококачественное сырье и современные методы, предлагает различные сорта пива. Здесь в сопровождении привлекательного и знающего гида вы можете познакомиться с процессом производства пива от солода до готового продукта, во время дегустации насладиться "Белокурым грехом" (Blondais grēks), закружиться в "Метели" (Cīruļputenis) или познакомиться с "Памелой" (Pamela), а в магазине пивоварни купить свое любимое пиво на вынос. Пивоварня Hopalaa также предлагает широкий выбор вкусов крафтового пива. Его владельцы живо описывают свою повседневную жизнь - "потасовку" со вкусами, бесконечные эксперименты и творческие открытия, поэтому здесь, наряду с привычными вкусами этого напитка, вы сможете понять смысл и фруктового, и подгнившего, и дымного, и даже шоколадного пива.
И семейное предприятие Mītavas Čiekurs, и фабрика чипсов из свиной фасоли Pupuchi предлагают необычные закуски. Mītavas Čiekurs из почек и шишек латвийской сосны создает различные продукты для иммунитета и здоровья органов дыхания. При низкой температуре, чтобы сохранить полезные и ценные свойства сосновых шишек, здесь производят сиропы, чай, шишки в сиропе, джемы с медом и ягодами, а также шоколад, карамель и другие ценные лакомства. Компания придерживается принципа безотходного производства или zero waste, инновационные продукты производятся без сахара, а их упаковка пригодна для вторичной переработки. В свою очередь Pupuchi предлагает хрустящую и полезную закуску из свиной фасоли - она богата белком и содержит семь из восьми незаменимых аминокислот, которые необходимы для здоровья каждого человека. Гости компании могут не только осмотреть производство, но и поработать вместе, а также принять участие в дегустации продукции.
Как усовершенствовалась знаменитая итальянская кухня в Земгале можно увидеть на фабрике свежих макаронных изделий SIA PastaHouse, которая занимается производством 100% натуральных, быстрых макаронных изделий с повышенной пищевой ценностью (ColorPasta и PowerPasta). Здесь вы можете узнать о цикле производства продуктов здорового питания, попробовать свои силы в азах приготовления свежей пасты, узнать больше о важности питания в жизни человека, а также купить полезные продукты на вынос.
Открытие для себя новых вкусов позволит вам без труда устраивать небольшие праздники каждый день, и кто знает! - возможно, в будущем вы захотите включить в свое обычное меню что-то из того, что попробовали. В свою очередь те, кто уже причисляет себя к гурманам, смогут похвастаться тем, что наслаждаются невиданным ранее и открывают для себя новые нюансы как в напитках, так и в еде. Стоит попробовать и продолжить перекусывать!
Рестораны и кафе в Земгале
В Айзкраукльском крае
Пирожные и кофе:
- кондитерская Melānija в Айзкраукле;
- кафе-кондитерская AK gardumi в Айзкраукле;
- пекарня-кафе Liepkalni в Плявиняс.
Для семей с детьми:
- Panna Cafe Koknese;
- ресторан Vilar Hotel в Айзкраукле;
- кафе Betija в Айзкраукле;
- KWB Street food restaurant в Айзкраукле;
- Garšu banka в Яунелгаве.
Хозяйства и домашние производители:
- Ragāres в Скривери;
- ZS Janavas в Кокнесской волости;
- Divu māsu virtuve в Скривери;
- Sulu māja в Скривери;
- домашнее мороженое Скривери.
В Бауском крае
Пирожные и кофе:
- кондитерская Drava в Вецумниеках;
- Garšu ieleja на Площади пикника Рундальского замка (в летний сезон);
- Gardumu avēnija в Иецаве (с четверга до субботы с 10 до 17; в остальные дни - по предварительной договоренности).
Для семей с детьми:
- таверна Sombrero в Иецаве;
- таверна Aveņi в Бауске;
- комплекс отдыха Miķelis в Узваре;
- комплекс отдыха Rožmalas в Церауксте.
Хозяйства и домашние производители:
- хозяйство Celmi (свежий сыр);
- Krišjāņi (продукты из молока коровы и овцы);
- Dūmiņas vīni;
- Kugrēna vīni;
- Kužuma vīnogas un vīni (для небольших групп);
- пчелиная пасека и продукция, а также вина Dzintarlāse;
- Rāmriti (предлагаются также пчелиные домики для релаксации);
- хозяйство Padegas - выращивание и переработка облепихи, рабарбара, выращивание арбузов и дынь;
- Sviesta karamele (рассказ о том, как создается и готовится карамель).
В Добельском крае
Для семей с детьми:
- Kristīnes picērija un beķereja (наряду с широким ассортиментом пиццы, здесь также можно приобрести и продукцию домашних производителей Тервете);
- ресторан More;
- кафе Mammadaba;
- кафе Mēnestiņš;
- кафе Sprīdīši.
Хозяйства и домашние производители:
- семейное предприятие Best berry в стороне Ауце (перерабатывает и выращивает калину);
- Vīnogu dārzs в Кроньауце - один из крупнейших питомников в Латвии с более чем 50 сортами ягод. (Консультируют в выращивании и виноделии, предлагают саженцы и дегустации);
- хлебопекарня Tērvetes maize;
- хозяйство Guntiņas (предлагает попробовать продукцию из грибов шитаке);
- винодельня Auru cīruļi;
- винодельня Dobeskalnu vīni.
В Екабпилском крае
Пирожные и кофе:
- Lii konditoreja (предлагают изготовление сладостей на заказ, мастерклассы; по пятницам и субботам действует магазин сладостей);
- магазин-кондитерская Kūku paradīze.
Для семей с детьми:
- кафе Lauku šiks;
- кафе Gaļas nams;
- Studio pizza - новая пицерия в Екабпилсе на площади у Старого города;
- кафе Kalniņā (Акнисте);
- кафе Picas namiņš в Виесите.
Хозяйства и домашние производители:
- обзорное хозяйство Boļāni (предлагают попробовать и научиться готовить хлеб Селии - караш);
- ZS Martaskalns Маленькая пивоварня;
- винная гора Варнавы (дегустация винограда);
- овощное хозяйство Ratnieki (вкус помидоров в различных блюдах и напитках);
- Spilves виноградные сады и домик для отдыха.
В Елгаве и Елгавском крае
Пирожные и кофе:
- кондитерская студия Tarte;
- бар кофе и завтраков Academia;
- магазинчик тортов Putni.
Для семей с детьми:
- ресторан Famille;
- бар Meka;
- кафе-ресторан Zemnieku cienasts.
Хозяйства и домашние производители:
- трюфельный сад;
- хозяйство семьи Малкалнов Blūdži;
- хозяйство по выращиванию грибов шитаке Trubenieki;
- хозяйство по выращиванию помидоров Dzērves;
- ZELT Облепиховый сад.
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