Сад любви, День яблок и домашняя пивоварня: куда отправиться гурманам в Земгале

Любителям вина стоит заглянуть к Даце Лайзане и Сандре Лайзане, владелицам Tērvetes vīni (Терветская волость в Зелмени), которые с радостью поделятся своей любовью к этому старинному напитку, предложив экскурсию по винодельне и дегустацию фруктовых и ягодных вин с уютным разговором о его создании. На десерт обязательно попробуйте пирожные от домашней хозяйки Инги Эглите! Всегда позитивная и улыбчивая хозяйка предлагает дегустации тортов и различные мастер-классы в Витини Добельского края - все это уже давно популярно среди групп как школьников, так и взрослых.

А когда все вкусы региона раскрыты, стоит отправиться на День яблок, который в этом году пройдет в Добеле 1 октября. Это самый сочный фестиваль в Латвии, который в этом году в 12-й раз соберет домашних производителей, владельцев питомников саженцев и садоводов из региона и окрестностей, чтобы предложить лучшее, что исходит от природы. В этот день яблоко занимает почетное место как в различных спортивных мероприятиях, так и в аттракционах для маленьких и взрослых, приглашая насладиться веселыми развлечениями под музыку.

Кофе, специи и пупавниекс в Екабпилской стороне