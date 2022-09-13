На этой неделе, с 16 по 18 сентября, в Даугавпилсе и в Аугшдаугавском крае будут проходить военные учения Namejs 2022, сообщили агентству LETA в Даугавпилсском самоуправлении.
Namejs 2022: в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае пройдут учения
Учения будут проходить в Ликсненской и Малиновской волостях Аугшдаугавского края, а также в Даугавпилсе.
Во время выполнения задач в этом районе будет двигаться военная техника, бойцы и земессарги в форме со стрелковым оружием. В субботу, 17 сентября, в Даугавпилсе и в субботу и воскресенье в Аугшдаугавском крае при выполнении учебных задач будут применяться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни людей. При обнаружении неизвестных предметов жителям запрещается их трогать или перемещать.
Земессардзе призывает жителей города и края с пониманием отнестись к учениям в городской среде, так как солдаты должны тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.
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