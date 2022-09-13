Namejs 2022: в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае пройдут учения

Во время выполнения задач в этом районе будет двигаться военная техника, бойцы и земессарги в форме со стрелковым оружием. В субботу, 17 сентября, в Даугавпилсе и в субботу и воскресенье в Аугшдаугавском крае при выполнении учебных задач будут применяться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни людей. При обнаружении неизвестных предметов жителям запрещается их трогать или перемещать.