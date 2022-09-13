После вторжения России в Украину выросло число жителей Латвии, пожелавших сменить запись о национальности с "русский" на другую. Всего же за первые восемь месяцев этого года свое имя, фамилию или национальность поменяли 1365 жителей Латвии, сообщили RUS TVNET в Министерстве юстиции.
"Латыш" или "украинец" вместо "русского": люди стали чаще менять национальность и фамилию
Имя было изменено в 112 случаях, фамилия - в 1114, одновременно и имя, и фамилия - в 59, а национальность - в 76 случаях. В свою очередь, решения об отказе в смене имени или национальности в этом году были приняты в четырех случаях.
Нужно отметить, что за все 12 месяцев прошлого года имя меняли 247 раз, фамилию - 1181 раз, и имя, и фамилию сменил 71 человек, а национальность - 20.
Обычно люди меняют имя или фамилию, так как это осложняет интеграцию в общество, кроме того, люди хотят вернуть свою родную или добрачную фамилию или же добавить к своей фамилии фамилию супруга.
По словам директора департамента ЗАГСа Министерства юстиции Солвиты Саукумы-Лаймере, статистика свидетельствует о том, что у каждого человека свои собственные субъективные обстоятельства и ощущения, почему он хочет сменить фамилию - одному не нравится фамилия, так как кажется слишком длинной или сложно выговариваемой, другой не ощущает принадлежность к своей семье и поэтому хочет отказаться от данной родителями фамилии.
Кроме того, наблюдается, что в этом году все больше людей решают сменить свою фамилию, так как не хотят, чтобы она ассоциировалась с их славянским происхождением.
В таких случаях люди обычно указывают, что их очень тревожат события в Украине и есть опасения, что из-за их происхождения у них могут измениться отношения с родственниками, друзьями, соседями или же они даже могут потерять работу. "Поэтому часто люди хотят сменить свою фамилию славянского происхождения на фамилию балтийского происхождения, которую проще использовать и за рубежом", - отметила Саукума-Лаймере.
Кроме того, статистика министерства свидетельствует, что в этом году выросла тенденция менять запись о национальности. Нужно отметить, что закон о смене имени, фамилии или записи о национальности предусматривает, что достигшее совершеннолетия лицо может менять запись о национальности один раз на национальность своих прямых родственников в пределах двух поколений.
Чаще всего национальность "русский" меняют на "латыш", "украинец", "еврей", "немец" и "поляк".
Чаще имя, фамилию и национальность меняют женщины. Из прошедших в первые восемь месяцев этого года через смену фамилии людей 76% были женщины, а 24% - мужчины, в свою очередь запись о национальности в 63% случаев меняли женщины, а в 37% - мужчины.
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