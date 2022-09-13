"Латыш" или "украинец" вместо "русского": люди стали чаще менять национальность и фамилию

В таких случаях люди обычно указывают, что их очень тревожат события в Украине и есть опасения, что из-за их происхождения у них могут измениться отношения с родственниками, друзьями, соседями или же они даже могут потерять работу. "Поэтому часто люди хотят сменить свою фамилию славянского происхождения на фамилию балтийского происхождения, которую проще использовать и за рубежом", - отметила Саукума-Лаймере.

Кроме того, статистика министерства свидетельствует, что в этом году выросла тенденция менять запись о национальности. Нужно отметить, что закон о смене имени, фамилии или записи о национальности предусматривает, что достигшее совершеннолетия лицо может менять запись о национальности один раз на национальность своих прямых родственников в пределах двух поколений.

Чаще всего национальность "русский" меняют на "латыш", "украинец", "еврей", "немец" и "поляк".

Чаще имя, фамилию и национальность меняют женщины. Из прошедших в первые восемь месяцев этого года через смену фамилии людей 76% были женщины, а 24% - мужчины, в свою очередь запись о национальности в 63% случаев меняли женщины, а в 37% - мужчины.