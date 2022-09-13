В конце августа в соцсетях вновь стала популярной статья, в которой утверждается, что во время Второй мировой войны в Саласпилсе погибли 7000 детей. Якобы это был "самый жуткий из фашистских концлагерей" и у детей там полностью выкачивали кровь. Однако утверждения на сайте неправдивы. Кроме того, для иллюстрации в статье использованы в том числе фотографии, которые не были сняты в Саласпилсе.
В Саласпилсском лагере не погибло 7000 детей, и он не служил банком крови
Неправда – утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Статья опубликована на некоем анонимном сайте в разделе "Ужасы" и переопубликована на одноименной странице в Facebook. На страницу подписано примерно два миллиона человек. В разделе "О нас" сайт характеризует себя как "творческая команда позитивных людей", цель которых сделать мир ярче, добрее и разнообразнее. "Нестандартное мышление наших журналистов рождает яркие, пронизанные глубоким смыслом статьи, читаемые "на одном дыхании", – написано на данной странице.
Информация платформы по мониторингу соцсетей CrowdTangle свидетельствует, что в целом в Facebook статьей про Саласпилсский лагерь поделилось больше 1000 человек. Впервые она была опубликована на этой же странице еще 31 мая прошлого года, а затем ее перепубликовали и другие. Статья стала вновь популярной, когда на конкретной странице в Facebook она появилась повторно 30 августа.
В данной статье Саласпилсский лагерь называют самыми разными словосочетаниями, например, в заголовке:
"Самый страшный в мире банк крови: Детский концлагерь Саласпилс".
Однако у данных утверждений нет обоснования. Re:Check связался с Улдисом Нейбургсом, доктором истории, исследователем Института истории Латвии Латвийского университета и одним из авторов исследования "За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941–1944".
Нейбургс отвечает, что Саласпилс – это нацистский репрессивный лагерь. Однако необоснованно называть его "детским концентрационным лагерем", так как он таким никогда не планировался и не являлся.
Саласпилс был репрессивным карательным лагерем, основной функцией которого служило несение наказания для политзаключенных (часть находилась в нем до конца войны, часть освободили раньше) и нарушителей трудовой дисциплины (обычно до 56 дней в заключении). Нейбургс отмечает, что позже в лагерь помещали наказанных латышских, литовских и эстонских военных, а также перемещенных гражданских жителей Беларуси, России и Латгалии. Дети же из Беларуси, России и Латгалии попадали в Саласпилс не для несения наказания, а вслед за своими семьями (трудоспособных переправляли на работы в Германию).
В статье также рассказывается об убитых в Саласпилсе детях:
"Семь тысяч погибших детей. Согласно статистике, из 12 тысяч советских детей, используемых в лагере Саласпилс в качестве доноров, погибло больше половины (...)".
Это также неправда. Новейшие исследования историков Латвии и других стран Европы опровергают эти данные, которые пропагандировались в СССР и повторяются в России до сих пор. Нередко рассказывается, будто в Саласпилсе убили 53 700 (вместе с филиалами - 100 000) мирных жителей, а также упоминаются те самые 12 000 заключенных детей, из которых 7000 погибли. Историк Нейбургс говорит Re:Check, что это "выдуманные числа, которые в свое время использовали в пропаганде".
Подтверждений названному числу детей историки не нашли ни в документах, ни в показаниях свидетелей, объясняет Нейбургс. Он отмечает, что, критично оценив все ныне доступные исторические источники, можно констатировать, что во время строительства Саласпилсского лагеря зимой 1941–1942 годов погибло примерно 1000 евреев, депортированных в Латвию из Германии, Австрии и Чехословакии. В свою очередь во время работы лагеря с весны 1942 года по осень 1944 года там находились в заключении примерно 23 тысячи человек, и дети – лишь небольшая часть из них (немногим более 3000). В целом погибло еще более 2000 человек из оккупированной нацистами Латвии, Беларуси, России и других стран. Из заключенных в лагере детей погибло примерно от 400 до 600, говорит Нейбургс.
Историк поясняет: "Дети там находились от нескольких недель до месяцев. И, конечно, судьба детей там, возможно, была самая беспощадная и трагичная. Особенно у погибших, у младенцев и у детей, которых маленькими отобрали у матерей и которые пережили травматичный опыт. Но утверждать, что это был специальный концлагерь для детей, нет никакого основания".
Насчет выкачивания детской крови в статье говорится, например, что
"кровь выкачивали из детей до последнего",
и далее:
"Более чем за три года существования концентрационного лагеря было выкачано в общей сложности три с половиной тысячи литров детской крови. В большинстве случаев ее брали до тех пор, пока ребенок не умирал. Кровь эта была нужна офицерам СС, поправлявшим свое здоровье в госпиталях".
У этих утверждений нет никакого обоснования. Нейбургс называет это мифом, а упомянутое количество крови нереальным. Кровь брали, но не массово (по 10–20 мл). Скорее всего, для выявления болезней и предотвращения, например, эпидемии тифа на территории лагеря и за его пределами. Документы свидетельствуют, что уже в начале 1943 года нацистская армия отказалась от хранения крови. Значит, ее невозможно было долго использовать. Также для такого огромного объема, как утверждается в статье, необходимо много медперсонала. Однако это не подтверждают ни документы, ни свидетели.
К тому же многие дети болели и были измучены дифтерией и скарлатиной, а кровь больных детей не годилась бы для лечения солдат вермахта. Однако миф популярен, и его можно услышать до сих пор даже от свидетелей, признает Нейбургс. "Необходимо учесть, что в то время взятие анализов само по себе было гораздо неприятнее, чем в наше время, к тому же оно проходило у маленьких детей, которые были заключены в чужом месте и остались без своих домов и семьи, что, несомненно, было ужасной травмой, которая осталась в памяти на всю оставшуюся жизнь".
Кроме того, Нейбургс в качестве контраргумента мифу о "банке крови" в Саласпилсе упоминает то, что случилось с большинством детей после пребывания в лагере. А именно известно, что около 2700 детей из лагеря направили на работы в сельские хозяйства, передали в детские дома и приемные семьи.
Кроме того, в статье о Саласпилсе говорится, что это
"самый жуткий из фашистских концлагерей".
Однако это тоже неправда. Несопоставимо количество погибших в Саласпилсе и крупнейших нацистских лагерях смерти. По подсчетам историков, в Саласпилсском лагере погибло более 2000 человек. В Аушвиц-Бикернау убито около 1,1 миллиона, а, например, в Белжеце – 600 000 человек.
Нейбургс отмечает, что никогда целью Саласпилсского лагеря не было уничтожение индустриальным образом (газовые камеры, кремационные печи и т. п.) отправленных туда заключенных.
Кроме того, в статье манипулируют не только фактами, но и фотографиями. На ряду с изображениями Саласпилсского лагеря статья проиллюстрирована и фотографиями других мест трагедий. В качестве заглавного изображения статьи используется фото памятника детским жертвам войны в Лидице, Чехия.
Также в статье среди иллюстраций Саласпилса добавлено фото изможденных тел убитых с подписью: "С узниками здесь не церемонились". Однако конкретная фотография с телами людей снята в другом нацистском концлагере.
Вывод: В Саласпилсе не было убито 7000 детей, так как там в целом пребывало около 3000 детей, а погибло 400–600 детей. Лагерь не служил "банком крови", а кровь, скорее всего, брали для анализов. В статье манипулируют фотографиями, используя изображения других мест трагедий.
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