В Саласпилсском лагере не погибло 7000 детей, и он не служил банком крови

Нейбургс отвечает, что Саласпилс – это нацистский репрессивный лагерь. Однако необоснованно называть его "детским концентрационным лагерем", так как он таким никогда не планировался и не являлся.

Саласпилс был репрессивным карательным лагерем, основной функцией которого служило несение наказания для политзаключенных (часть находилась в нем до конца войны, часть освободили раньше) и нарушителей трудовой дисциплины (обычно до 56 дней в заключении). Нейбургс отмечает, что позже в лагерь помещали наказанных латышских, литовских и эстонских военных, а также перемещенных гражданских жителей Беларуси, России и Латгалии. Дети же из Беларуси, России и Латгалии попадали в Саласпилс не для несения наказания, а вслед за своими семьями (трудоспособных переправляли на работы в Германию).

В статье также рассказывается об убитых в Саласпилсе детях:

"Семь тысяч погибших детей. Согласно статистике, из 12 тысяч советских детей, используемых в лагере Саласпилс в качестве доноров, погибло больше половины (...)".

Это также неправда. Новейшие исследования историков Латвии и других стран Европы опровергают эти данные, которые пропагандировались в СССР и повторяются в России до сих пор. Нередко рассказывается, будто в Саласпилсе убили 53 700 (вместе с филиалами - 100 000) мирных жителей, а также упоминаются те самые 12 000 заключенных детей, из которых 7000 погибли. Историк Нейбургс говорит Re:Check, что это "выдуманные числа, которые в свое время использовали в пропаганде".