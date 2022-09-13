Видео ⟩ "Ни за что сажают в клетки": заключенные тюрьмы в Екабпилсе объявили голодовку

Юрий рассказал передаче, что заключенных необоснованно сажают в "клетки", или бараки более строгого режима, если они сделают что-то плохое. Мужчина отбывает наказание в полузакрытом корпусе, где у заключенных больше свободы передвижения. Заключенные объявили голодовку.

"Мы объявили голодовку, потому что людей ни за что посадили в "клетки" - бараки с более строгим режимом. Просто без причины. Не нравится человек - сажают. Поэтому мы объявили 24-часовую голодовку. Участвовало около 100 человек, вся тюрьма. Мы написали заявление об этом", - говорит Юрий.

Управление мест лишения свободы (IeVP) поясняет, что часть заключенных оказывала поддержку другим заключенным, которые содержались определенный период времени в камерах с усиленным режимом.

Глава IeVP Дмитрий Калин подчеркивает, что заключенных не наказывают без причины. "Самые частые нарушения - хранение неразрешенных предметов, несоблюдение распорядка дня, например, времени сна - бодрствование, когда нужно ложиться спать", - объясняет он.

Чтобы завершить протест, были проведены воспитательные беседы. Заключенные прекратили голодовку.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)