Заключенные Екабпилсской тюрьмы в знак протеста против ограничения их прав в августе объявили голодовку. Свидетель сообщает, что заключенные "закованы в бараки более строгого режима" ни за что, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ "Ни за что сажают в клетки": заключенные тюрьмы в Екабпилсе объявили голодовку
Юрий рассказал передаче, что заключенных необоснованно сажают в "клетки", или бараки более строгого режима, если они сделают что-то плохое. Мужчина отбывает наказание в полузакрытом корпусе, где у заключенных больше свободы передвижения. Заключенные объявили голодовку.
"Мы объявили голодовку, потому что людей ни за что посадили в "клетки" - бараки с более строгим режимом. Просто без причины. Не нравится человек - сажают. Поэтому мы объявили 24-часовую голодовку. Участвовало около 100 человек, вся тюрьма. Мы написали заявление об этом", - говорит Юрий.
Управление мест лишения свободы (IeVP) поясняет, что часть заключенных оказывала поддержку другим заключенным, которые содержались определенный период времени в камерах с усиленным режимом.
Глава IeVP Дмитрий Калин подчеркивает, что заключенных не наказывают без причины. "Самые частые нарушения - хранение неразрешенных предметов, несоблюдение распорядка дня, например, времени сна - бодрствование, когда нужно ложиться спать", - объясняет он.
Чтобы завершить протест, были проведены воспитательные беседы. Заключенные прекратили голодовку.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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