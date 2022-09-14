За занавесом: Киев превратится в руины, если тронет Крым хоть пальцем, угрожают пропагандисты

На минувшей неделе главными темами российских пропагандистских программ стали контрнаступление украинцев и Восточный экономический форум во Владивостоке, где выступил президент России Владимир Путин. Господствующий идеологический нарратив пытался убедить общественность в том, что успех украинцев на поле боя возможен только по одной причине – ведь против России воюет НАТО, также очень активно проводились параллели со Второй мировой войной и упоминались "заслуги" Сталина в борьбе с инакомыслящими.
Если следить за сообщениями пропагандистов, заметно, что риторика начала недели о том, что контрнаступление Украины — это ерунда, а успех только кажущийся, уже к выходным сменилась признанием, что ситуация вокруг Харькова сложная, но повода для паники нет, ведется тяжелая работа, и результаты должны оцениваться в течение более длительного периода времени.
Пропагандисты пытаются успокоить общество
В нескольких передачах "60 минут" так называемые российские военные корреспонденты пытались убедить общественность в том, что нет причин паниковать по поводу успехов украинской армии, так как это лишь небольшие тактические достижения, которыми Украина хочет выслужиться перед совещанием официальных лиц союзных стран в Рамштайне 8 сентября.
Еще 7 и 8 сентября военные корреспонденты утверждали, что украинским вооруженным силам не удастся освободить Харьковщину, так как они не смогут взять ни Изюм, ни Купянск. Позже, когда украинские успехи уже нельзя было отрицать, они были объявлены лишь небольшим тактическим продвижением, которое в конечном счете ничего не значит.
Правда, ситуация изменилась 9 сентября, когда пропагандисты были вынуждены признать, что положение тяжелое и сложное, было объявлено о значительном численном перевесе украинских войск. Конечно, не забыли и об иностранных наемниках в составе украинской армии.
Подчеркивалось, что украинская армия и наемники несут большие потери в живой силе, а в российской армии происходит перегруппировка, и уже в ближайшее время в Харьковскую область прибудет подкрепление.
Правда, ни слова не было сказано, откуда оно возьмется. Также лидеры мнений ничего не говорили о конкретных успехах украинской армии, вместо этого используя расплывчатую фразу о "сложном положении" и пытаясь успокоить общественность тем, что идет тяжелая повседневная работа, которая уж точно принесет результат, и не стоит переживать за "маленькие" успехи украинцев.
В то же время совершенно исчезла звучавшая еще месяц назад риторика о том, что Россия ведет войну "одной рукой". Конечно, от российской общественности скрывается тот факт, что вооруженным силам Украины удалось освободить за последние пять дней более 3000 квадратных километров территории страны, что превышает площадь территории, захваченной российскими войсками начиная с апреля.
Между тем американский Институт изучения войны (ISW) сообщил 11 сентября, что "украинские силы нанесли крупное оперативное поражение России, в стремительной контратаке отбив почти всю Харьковскую область".
Также упоминается, что успех украинского контрнаступления способствовал заявлению России о переносе референдумов на оккупированных территориях на неопределенный срок. Интересно, что российские пропагандисты, по крайней мере, пока считают разумным не обсуждать и не упоминать этот вопрос.
В своем обзоре событий 11 сентября аналитики ISW писали: "Потеря Изюма разрушила первоначальный план России на эту фазу войны и гарантировала, что наступление русских на Бахмут или Донецк (если оно вообще произойдет) не будет иметь решающего значения.
Продолжающиеся наступательные операции России против Бахмута и Донецка теперь утрачивают реальное оперативное значение и лишь расходуют впустую и без того ограниченную боевую мощи, которая еще остается у России". ISW заключает: Украина переломила ход войны в свою пользу.
Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер ключевых сражений, а Россия будет все более неадекватно реагировать на усиливающееся физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если только Москва не найдет способ перехватить инициативу.
О том, что, несмотря на усилия пропагандистов, в российском обществе царит определенная паника и беспокойство по поводу происходящего на фронте, свидетельствуют призывы пропагандистов Евгения Попова и Владимира Соловьева не поддаваться истерии в соцсетях и процитированное заявление Сталина о том, что паникеров на войне расстреливают.
Именно во имя умиротворения общества, хотя постоянно разжигается ненависть к Западу, о расколах в самой России ничего не говорится. Например, пропагандисты не упомянули о том, что депутаты Ломоносовского районного совета Москвы, а также депутаты Смольного совета Санкт-Петербурга потребовали отставки Путина.
Петербуржцы даже обвинили Путина в измене. Видимо, у пропагандистов не хватило ни смелости, ни аргументации, чтобы назвать предателями депутатов двух крупнейших городов России, поэтому была избрана тактика замалчивания.
Ликование из-за атак на инфраструктуру
В передачах от 11 сентября пропагандисты выразили свою поддержку и радость в связи с атаками России на украинскую инфраструктуру, включая тепловые электростанции. Губернатор Харьковской области заявил, что атаки российских войск на "критическую инфраструктуру" привели к перебоям в подаче электроэнергии и воды, а глава Днепропетровской области сказал, что российские силы "нанесли удары по энергетической инфраструктуре в отместку за поражение на поле боя".
Отключения электроэнергии зафиксированы в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Также во многих местах из-за отключения электроэнергии было нарушено водоснабжение.
Соловьев сказал, что давно ждал такого ответа Москвы и нет причин, по которым в Украине должны быть вода и электричество. Другие "эксперты" подчеркивали, что Россия симметрично отвечает на стратегию НАТО, в основе которой лежат бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры. Излишне говорить, что нет никаких доказательств для этих утверждений, так как нет сообщений о преднамеренном уничтожении украинскими вооруженными силами гражданской инфраструктуры.
Между тем Христо Грозев, ведущий военный эксперт центра журналистских расследований Bellingacat, пишет: "Российские каналы сообщают, что как минимум две электростанции - в Харькове и Кременчуге - поражены точными ракетными ударами. Реакция на форумах - полный бред... Широкое общественное довольство явным военным преступлением". С другой стороны, Александр Кларксон, профессор европейских исследований Королевского колледжа Лондона, напоминает, что Россия уже демонстрировала подобный подход с уничтожением гражданских объектов, в том числе школ и больниц, в ходе войны в Сирии.
Наряду с радостью от того, что украинцы мерзнут и остались без воды, Соловьев неоднократно призывал власть действовать еще жестче, не щадя ни одного "предателя", и кричал, что если украинцы хоть пальцем тронут Крым, входящий в состав РФ, то Киев превратится в руины. Соловьев и другие пропагандисты также выразили мнение, что центры принятия решений в украинской столице должны быть обстреляны ракетами, и выразили недоумение, почему Россия допустила приезд в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
Воины крестовых походов
По мере нарастания успехов украинцев пропагандисты, желая защитить российскую армию и ее боевые возможности, с новой силой утверждают, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, и ссылаются на то, что на Восточном экономическом форуме Путин впервые назвал противником "коллективный Запад".
Звучат утверждения, что западные поставки оружия на Украину на самом деле являются скрытым геноцидом русского народа, что против русских идет крестовый поход и Запад хочет стереть Россию с лица земли. Для мобилизации "масс" нынешнюю ситуацию сравнивают со Второй мировой или Великой Отечественной войной, делая особый акцент на блокаде Ленинграда.
Подчеркивается, что вся нация должна "занять позицию в борьбе с нацизмом", при этом вспоминается "эффективная политика" Сталина. Некоторые участники пропагандистских программ даже заявили, что пришло время вернуться к наркоматам сталинских времен, которые являются самой эффективной формой правления во время войны.
Большое внимание было уделено выступлению Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По мнению пропагандистов, этот форум служит доказательством обществу, что Россия не является изолированной страной и что большая часть мира, не принадлежащая к коллективному Западу, хочет с ней "дружить".
Прозвучало и заявление Путина о том, что войну на Украине начала не Россия, а США в 2014 году с государственного переворота. Кремлевские идеологи также выразили возмущение заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия является нацистским государством. Широко цитировались встречные высказывания Путина о том, что Боррель сам нацист и был бы сторонником Франко в 1930-е годы.
В представлении пропагандистов Владивостокский форум объединяет весь свободный мир, неподвластный гегемонии США, и лидером, гарантом и защитником этого мира является, безусловно, Россия. Военный "эксперт" и публицист Игорь Коротченко не постеснялся сказать, что России следует установить более тесные связи с Северной Кореей, отличной страной с серьезными достижениями в военной области. Следует отметить, что все пропагандисты в один голос утверждали, что у России нет оснований отказываться от закупки оружия у Северной Кореи.
Зерновой "кидок" и нацистская Латвия
На фоне доминирующей темы украинского контрнаступления пропагандист Попов упомянул в одном предложении принятый Сеймом Латвии закон о независимости Латвийской православной церкви, который якобы является еще одним доказательством нацистской ориентации Латвии. Попов как бы мимоходом выразил удивление, почему Россия до сих пор поставляет газ в такую страну, как Латвия.
Также пропагандисты говорили о том, насколько плох договор, позволяющий Украине экспортировать свое зерно - Запад в очередной раз «кинул» Россию, поэтому она должна как можно скорее выйти из «зерновой сделки. Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а за ними и пропагандисты в один голос утверждали, что украинские зерновые грузы не попадают в голодающие африканские страны, а бесплатно доставляются в страны Запада и являются наградой за поставку оружия. Это откровенные измышления, и похоже, что Кремль хочет остановить экспорт украинского зерна, прикрываясь этой ложью.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!