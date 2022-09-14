За занавесом: Киев превратится в руины, если тронет Крым хоть пальцем, угрожают пропагандисты

Продолжающиеся наступательные операции России против Бахмута и Донецка теперь утрачивают реальное оперативное значение и лишь расходуют впустую и без того ограниченную боевую мощи, которая еще остается у России". ISW заключает: Украина переломила ход войны в свою пользу.

Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер ключевых сражений, а Россия будет все более неадекватно реагировать на усиливающееся физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если только Москва не найдет способ перехватить инициативу.

О том, что, несмотря на усилия пропагандистов, в российском обществе царит определенная паника и беспокойство по поводу происходящего на фронте, свидетельствуют призывы пропагандистов Евгения Попова и Владимира Соловьева не поддаваться истерии в соцсетях и процитированное заявление Сталина о том, что паникеров на войне расстреливают.

Именно во имя умиротворения общества, хотя постоянно разжигается ненависть к Западу, о расколах в самой России ничего не говорится. Например, пропагандисты не упомянули о том, что депутаты Ломоносовского районного совета Москвы, а также депутаты Смольного совета Санкт-Петербурга потребовали отставки Путина.

Петербуржцы даже обвинили Путина в измене. Видимо, у пропагандистов не хватило ни смелости, ни аргументации, чтобы назвать предателями депутатов двух крупнейших городов России, поэтому была избрана тактика замалчивания.

Ликование из-за атак на инфраструктуру