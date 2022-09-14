"Не могла разжать челюсть" - в Елгаве жестоко избита девочка

В воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно избила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы ей не выбили зубы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.

Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.

"Здесь невинного ребенка сделали виновным, потому что кто-то сказал кому-то, что моя дочь что-то сказала о ком-то", - объясняет Лаура.

Она считает, что внутренний мир и вера в добро дочери разрушились. Лаура отмечает, что девочки не были знакомы друг с другом.

Полиция выяснила личность нападавшей и все обстоятельства дела. В связи с произошедшим начат процесс административного нарушения, а также назначена судебная экспертиза. Решение о наказании примет Административная комиссия.