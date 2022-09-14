Видео ⟩ "Такие громкие случаи есть": министр оценит ответственность VID в деле о вымогательстве взятки

Телепередача TV3 Nekā personīga сообщает, что подозреваемыми в коррупционных действиях задержаны по меньшей мере три бывших многолетних сотрудника VID. И, возможно, с ними работал еще один коллега. По двум доказательств так много, чтобы они находятся под стражей.

Министр финансов Рейрс сказал, что планирует ознакомиться с доступной ему дополнительной информацией об этом случае, об этом также информируя премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

"Думаю, что необходимо провести оценку вовлеченных должностных лиц, потому что это не единственный или первый случай.

Такие громкие случаи есть и продолжают быть. Поэтому то, как сейчас работает VID, больше не может продолжаться", - сказал министр.

Руководство VID пока не комментирует происходящее. Представители службы отметили, что более широкие комментарии о конкретном расследовании, а также ответственность вышестоящих должностных лиц в настоящее время не могут быть предоставлены, так как следственный процесс ведется KNAB.