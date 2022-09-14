В Латвии растет потребление яиц, снесенных вне клеток

"Цель этой маркировки – обеспечить, чтобы потребителю была доступна полноценная информация о происхождении продукта, чтобы он мог сделать информированный выбор на основе этой информации", - говорит Эрлиха. Нужно помнить и том, что страна происхождения яиц может иметь и значение не только для того, чтобы быть уверенным в соблюдении производственных стандартов и безопасности продуктов, но и для того, чтобы знать, насколько яйца свежие.

В некоторых рецептах, например, в тех, где требуется взбитый яичный белок, особенно важна свежесть яиц. Поэтому нужно помнить о том, что от латвийского производителя до полки магазина яйцо может попасть в течение 48 часов и даже быстрее в то время, как из других стран доставка намного дольше.

"Да, конечно, яйца по-прежнему будут годными для употребления в пищу, однако, если до полки магазина они проделали путь в среднем от пяти до семи дней, то их нельзя считать очень свежими", - напоминает руководитель ассоциации.

Она также добавляет, что, делая выбор в пользу поставщика, который географически ближе, мы уменьшаем негативное влияние на окружающую среду, который оставляет логистика.

Движение LAPNA "Яйца – это сила!" продолжает вести образовательную кампанию, рассказывая о различных вопросах, связанных с потреблением яиц в повседневной жизни, в том числе, и о стандартах ЕС, направленных на благополучие кур-несушек и безопасности яиц как пищевого продукта.

Финансирует Европейский Союз. Однако высказанные мнения и взгляды являются только взглядами мнениями автора и не всегда отражают взгляды и мнения Европейского Союза или Службы поддержки села. Ни Европейский Союз, ни Служба поддержки села не могут быть призваны к ответственности за них.