В Латвии за последние 12 месяцев снизилось потребление яиц, снесенных в клетках, в то же время возросло потребление яиц, снесенных курами, содержащимися на свободном выгуле и в хлеву, свидетельствует недавно проведенное исследование Nielsen.
В Латвии растет потребление яиц, снесенных вне клеток
Данные свидетельствуют о том, что если в июне прошлого года доля рынка яиц, снесенных в клетках была 83,2%, то в этом году она составляет уже 75,3%.
"Все взаимосвязано – производители, учитывая решение Европейского Союза, означающее то, что 2027 год будет концом "эпохи клеток" для содержания животных в сельском хозяйстве, уже существенно инвестировали в новое современное оборудование. Это позволяет предложить лучшую цену на яйца, снесенные в хлеву или в свободных условиях. Одновременно и потребители больше стали уделять внимание тому, какие продукты они хотят употреблять в пищу", - объясняет исполнительный директор Латвийской Объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.
С тем, что это положительная тенденция согласен и декан факультета Ветеринарной медицины Латвийского Сельскохозяйственного университета, профессор Каспарс Коваленко. По его словам, исследования показывают, что яйца кур-несушек, которые содержатся на закрытых территориях, под навесом и у которых есть возможность свободного выгула, более высокого качества и более безопасны. К тому же, у таких птиц бактерии сальмонеллы встречаются реже, чем у несушек, содержащихся в системе клеток.
Правда, это вовсе не означает, что вырастить здоровую курицу легко. "Мы можем вырастить полностью здоровую птицу, у которой нет сальмонеллы, при условии, что она содержится на закрытых территориях, где к ней не могут подобраться ни дикие птицы, ни грызуны, потому что они являются главными переносчиками сальмонеллы", - рассказывает профессор.
В ЕС делается особый акцент на безопасность продуктов, в том числе яиц, поэтому и надзору за курами-несушками, производителями яиц уделяется особое внимание.
У любых стандартов содержания животных или птиц в сельском хозяйстве есть по крайней мере две цели – первая: благополучие самих животных, имеющее и непосредственное отношение к качеству продукта, вторая – защита потребителей.
"Одним из важнейших вопросов в птицеводстве является защита от сальмонеллы, потому что это может напрямую влиять на здоровье людей. Нужно отметить, что в Латвии существенной вспышки сальмонеллы на национальном уровне до сих пор не было, потому что у нас очень хорошо работают надзирающие службы, а также потому, что сами производители добросовестны", - говорит Эрлиха.
В отдельных странах кур-несушек вакцинируют от сальмонеллы. Это происходит и в Латвии. "У нас двойная система защиты: первое – очень строгий надзор, второе: Латвия одна из тех, стран, где крупные производители используют дополнительную вакцинацию. Таким образом, возникает иммунитет, птицы не болеют и не переносят инфекции друг другу. Яйцо латвийского происхождения, попадающее в оборот продуктов питания, свободно от сальмонеллы", - подтверждает исполнительный директор LAPNA.
Столь же важным вопросом, как защита от сальмонеллы, является вопрос качества рациона птиц. В соответствии со стандартами ЕС производители тщательно контролируют и этот аспект, к тому же, в ежедневном рационе кур-несушек в ЕС запрещено использование антибиотиков.
Там, где не соблюдаются стандарты существует риск, что для кормления птиц используют испорченный корм, в том числе, с плесенью. В свою очередь, грибок во время своей жизнедеятельности выделяет различные токсины, они могут попасть в пищеварительный тракт птиц, который у них сравнительно короткий, хорошо впитаться и попасть в конечный продукт, то есть яйца.
"Яйцо – как аккумулятор, в отдельных случаях и аккумулятор токсинов. Люди, употребляющие в пищу яйца, произведенные в не столь безопасных условиях, могут за длительный срок употребить и значительное количество токсинов. Возможно, они не вызовут сиюминутных проблем, но в долгосрочной перспективе однозначно могут повлиять на здоровье", - предупреждает профессор.
Жителям Латвии важно соблюдение стандартов ЕС
Производители яиц в Европе, в том числе в Латвии, вкладывают значительные ресурсы, чтобы выполнять требования ЕС и иметь возможность законно использовать маркировки яиц, установленные в ЕС, а потребители могли бы быть уверены в надежности продукции, ее происхождении, условиях содержания птиц и т.д.
Более половины или 55% опрошенных в мае компанией Forta Research, указали, что для них очень важно (24%) и важно (31%), чтобы производители яиц соблюдали установленные в Европейском союзе стандарты.
"В латвийских магазинах доступны и яйца из третьих стран, произведенные в государствах вне Европейского союза. Согласно нынешнему регулированию, торговцы не обязаны специально отделять эти продукты, поэтому потребителям следует быть информированными, а также при желании иметь возможность более подробно узнать о продукте, который они выбирают", - добавляет Эрлиха.
Яйца из третьих стран в ЕС могут ввозить предприятия, которые включены в список признанных Европейской Комиссией. Это означает, что ЕК должна убедиться, что предприятие из третьей страны способно обеспечить производство продуктов питания, соответствующих стандартам безопасности ЕС.
К тому же, ЕК нужно провести так называемую оценку равноценности или убедиться в том, что метод содержания кур-несушек в соответствующей стране соответствует требованиям ЕС, эта оценка должна быть опубликована в официальном издании ЕС.
"В тех случаях, когда неизвестно, убедилась ли ЕК в соответствии метода содержания кур-несушек требованиям ЕС и в Продовольственно-ветеринарной службе Латвии (ПВС) не получена соответствующая документация из третьей страны, на упаковке с такими яйцами имеется дополнительная маркировка "Метод содержания кур-несушек – не соответствующий стандартам Европейского союза". Такая маркировка должна быть на упаковке и в тех случаях, если яйца, произведенные в третьих странах, используются для продажи под именным брендом торговой сети", - объясняет Эрлиха.
Исполнительный директор LAPNA напоминает, что страну происхождения яиц можно определить и по маркировке, имеющейся на яйце. То есть, комбинация из 11 символов, в которой первая цифра указывает на метод содержания кур-несушек (0- яйца, снесенные курами, содержащимися в свободных условиях в биологическом хозяйстве; 1 – яйца, снесенные в свободных условиях; 2 – яйца, снесенные в хлеву; 3- яйца, снесенные в клетках), затем следует код страны-происхождения, а последняя комбинация цифр – присужденный ПВС идентификационный номер птицефермы.
"Цель этой маркировки – обеспечить, чтобы потребителю была доступна полноценная информация о происхождении продукта, чтобы он мог сделать информированный выбор на основе этой информации", - говорит Эрлиха. Нужно помнить и том, что страна происхождения яиц может иметь и значение не только для того, чтобы быть уверенным в соблюдении производственных стандартов и безопасности продуктов, но и для того, чтобы знать, насколько яйца свежие.
В некоторых рецептах, например, в тех, где требуется взбитый яичный белок, особенно важна свежесть яиц. Поэтому нужно помнить о том, что от латвийского производителя до полки магазина яйцо может попасть в течение 48 часов и даже быстрее в то время, как из других стран доставка намного дольше.
"Да, конечно, яйца по-прежнему будут годными для употребления в пищу, однако, если до полки магазина они проделали путь в среднем от пяти до семи дней, то их нельзя считать очень свежими", - напоминает руководитель ассоциации.
Она также добавляет, что, делая выбор в пользу поставщика, который географически ближе, мы уменьшаем негативное влияние на окружающую среду, который оставляет логистика.
Движение LAPNA "Яйца – это сила!" продолжает вести образовательную кампанию, рассказывая о различных вопросах, связанных с потреблением яиц в повседневной жизни, в том числе, и о стандартах ЕС, направленных на благополучие кур-несушек и безопасности яиц как пищевого продукта.
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