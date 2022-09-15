Для организаторов мероприятий в Латвии последние два года стали настоящим вызовом. Ряд мероприятий был неоднократно перенесен, отменен или остался в подвешенном состоянии.
Отмена концертов российских звезд в Латвии: что делать?
Что с концертом "Би-2"?
Если в 2020 году переносы и отмены концертов и массовых мероприятий были связаны с ограничениями из-за пандемии коронавируса, то в 2022 году начались проблемы из-за военных действий, которые начала РФ на территории Украины.
Несколько исполнителей и ряд знаменитостей, к примеру, таких как Филипп Киркоров и Полина Гагарина, которые публично поддержали политику Кремля, были внесены в список невъездных лиц в Латвию.
Напомним, 9 мая 2022 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.
Ранее в список нежелательных лиц уже были включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.
Но недавно был принят закон о запрете на въезд в Латвию с 19 сентября 2022 года всем гражданам России по шенгенским визам, выданным любыми странами Шенгенской зоны. В связи с этим был отменен концерт группы "Би-2".
"Организатор и группа "Би-2" берут время до 1 декабря 2022 года для проведения консультаций и принятия решения о дальнейшей судьбе концерта. Мы надеемся найти оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь учитывающий интересы обладателей билетов на концерт.
Следите за информацией на сайте biļešuserviss.lv. Также мы будем присылать все обновления по концерту "Би-2" в Риге в виде почтовой рассылки", - написали организаторы концерта IZO events.
14 сентября мероприятие на странице Facebook было отменено. На сайте Biļešu Serviss отмечен статус "приостановлено". Доступны контакты организаторов: info@izo.events, телефон - 67875005.
"Организатор мероприятия не поручил Biļešu Serviss вернуть деньги потребителям, поэтому владельцам билетов на соответствующий концерт предлагается самостоятельно связаться с организатором мероприятия", - ответили RUS TVNET в Biļešu Serviss.
По поводу отмены концертов российских исполнителей, к примеру, Баста или Полина Гагарина: "Организатор несет ответственность за проведение мероприятия. Мы находимся в тесном контакте с организатором каждого мероприятия, в настоящее время они сообщают, что стараются сделать все возможное, чтобы отложить запланированные мероприятия, которые не могут состояться в данный момент, провести вместо них другое мероприятие или отменить их".
Что будет другими заявленными концертами артистов из РФ?
Это не единственный концерт российских музыкантов, который должен был пройти в ближайшее время в Латвии. К примеру 1 октября бар Laska организовывал выступление группы Cream Soda в квартале VEF. Но сейчас мероприятие под вопросом.
"Мы решаем этот вопрос с группой. В случае отмены все зрители получат назад деньги за приобретенные билеты", - сказал в разговоре с RUS TVNET представитель Laska Григорий.
Что касается площадки Wondersala, то организаторы заверили RUS TVNET, что концерт Моргенштерна состоится. Этот вопрос был "на повестке" и рэпер обязательно приедет.
В клубе First Mir до конца года заявлены выступления таких звезд как Jah Khalib, Face и Элджей. Представитель Ready Events на вопрос RUS TVNET подчеркнул, что такого артиста как Face нельзя сравнивать, к примеру, с Элджеем. Но каждый из этих концертов следует рассматривать отдельно. Какие-то из них определенно будут перенесены. "Face давно не живет в России и его концерт состоится", - заверил нас представитель Ready Events.
Резюмируя беседы с несколькими организаторами, можно сделать вывод, что концертов российских звезд в списках их мероприятий практически не осталось, а те, что остались они или имеют легальную возможность приехать и выступить в Латвию, либо будет осуществляться процесс отмены, а зрителям будут возвращены деньги за приобретенные ранее билеты.
Галерея: Face в Риге
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