Отмена концертов российских звезд в Латвии: что делать?

Что будет другими заявленными концертами артистов из РФ?

Это не единственный концерт российских музыкантов, который должен был пройти в ближайшее время в Латвии. К примеру 1 октября бар Laska организовывал выступление группы Cream Soda в квартале VEF. Но сейчас мероприятие под вопросом.

"Мы решаем этот вопрос с группой. В случае отмены все зрители получат назад деньги за приобретенные билеты", - сказал в разговоре с RUS TVNET представитель Laska Григорий.

Что касается площадки Wondersala, то организаторы заверили RUS TVNET, что концерт Моргенштерна состоится. Этот вопрос был "на повестке" и рэпер обязательно приедет.

В клубе First Mir до конца года заявлены выступления таких звезд как Jah Khalib, Face и Элджей. Представитель Ready Events на вопрос RUS TVNET подчеркнул, что такого артиста как Face нельзя сравнивать, к примеру, с Элджеем. Но каждый из этих концертов следует рассматривать отдельно. Какие-то из них определенно будут перенесены. "Face давно не живет в России и его концерт состоится", - заверил нас представитель Ready Events.

Резюмируя беседы с несколькими организаторами, можно сделать вывод, что концертов российских звезд в списках их мероприятий практически не осталось, а те, что остались они или имеют легальную возможность приехать и выступить в Латвию, либо будет осуществляться процесс отмены, а зрителям будут возвращены деньги за приобретенные ранее билеты.

Галерея: Face в Риге