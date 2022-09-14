Перевощиков: в ближайшее время Covid-19 не должен перегрузить больницы

В настоящее время загруженность больниц пациентами с Covid-19 находится в допустимых пределах, оценил эксперт.

Представитель SPKC отметил, что заболеваемость в Латвии снова начала расти, что было вполне ожидаемо с наступлением осени и возобновлением школьных занятий. В настоящее время дети являются группой, которая наиболее затронута Covid-19.

Объясняя, почему нынешняя достаточно массовая заболеваемость не вызвала перегрузку больниц, Перевощиков указал на то, что общество приобрело определенный иммунитет благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям, а превалирующий сейчас вариант Covid-19 с точки зрения течения болезни более легкий, чем в прошлый сезон массовой заболеваемости.

Перевощиков подчеркнул, что ревакцинация рекомендуется всем, кто не хочет заболеть Covid-19, и крайне необходима для групп риска.

Как ранее сообщал SPKC, число новых диагностированных случаев Covid-19 в Латвии за неделю с 5 по 11 сентября увеличилось на 14,5% по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент инфекционной воспроизводимости (R), равный 1,04, указывает на распространение инфекционного заболевания в обществе. Кроме того, количество больных в стационарах также увеличилось на 6%.

На прошлой неделе наблюдался рост числа новых выявленных случаев Covid-19 в возрастной группе до 19 лет, больше случаев зарегистрировано в Риге и Курземе.