Кариньш: чтобы сильнее помочь населению в энергокризис - нужно взять кредит

Политик подчеркнул, что правительство уже одобрило широкий пакет мер поддержки, но их может оказаться недостаточно, и, вполне вероятно, будет введен "какой-то ценовой потолок", выше которого платежи населения за энергоресурсы не будут увеличиваться, но их покроет государство из бюджетных средств.

По информации Кариньша, в настоящее время ожидаются расчеты Министерства экономики, которые должны показать, "где будет правильно установить этот потолок".

Премьер отметил: если средства на утвержденные до сих пор меры поддержки в основном получены за счет перерасхода бюджета, то для более масштабной поддержки их придется занимать. Кариньш объяснил хорошие показатели бюджета сильным экспортом, однако Министерство финансов указало, что доходы бюджета значительно увеличиваются за счет стремительно растущей инфляции.

Глава правительства отметил, что внешний долг государства сократился до 43% от валового внутреннего продукта, что дает правительству возможность взять кредит.

Хотя меры поддержки будут расширены, одним решением правительства все же не удастся устранить все последствия войны, начатой Россией, добавил Кариньш.

На просьбу объяснить, хватит ли Латвии газа на отопительный сезон, Кариньш повторно подтвердил, что его будет достаточно. По словам премьер-министра, потребность страны в газе в зимний период оценивается в 6,9 тераватт-часа, а в настоящее время запасы в Инчукалнсе превышают 7 тераватт-часа и закупка газа продолжается.

В настоящее стоит вопрос о цене газа, а не о его доступности, заявил Кариньш.

Оценивая действия Latvijas gāze, утверждающего, что у предприятия нет запасов газа, необходимых для снабжения населения, так как часть мощностей уже продана другим клиентам, премьер-министр подчеркнул, что Latvijas gāze как публичный поставщик газа обязано в первую очередь обеспечить газом население.