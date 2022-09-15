"Что происходит в Латвии?" ⟩ Нарциссы в политике, боты и Майрис Бриедис, напоминающий Кивича

Tikmēr Mairim Briedim jūlijā vēl 700k “cilvēku” kaut kā strauji izlēma piesekot. Precīzi 10 dienu griezumā, katru dienu tā tieši starp 95-107k



Jocīgi, jo pārējās dienās sekotāju skaits galvenokārt iet mīnusā. 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/iuH9ilALma — Jānis Sildniks (@Sildniks) August 21, 2022

По словам Силдникса, за 100 долларов можно купить 100 тысяч подписчиков. Стоимость услуги, конечно, зависит от качества "подписчиков", есть и более дорогие боты, которые "лайкают" посты и пишут комментарии.

Как отметил ведущий эфира Янис Домбурс, вероятно, в этой ситуации стоит провести проверку Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о неуказанных растратах на политическую рекламу.

Коллекционер политической рекламы Дидзис Рудманис предположил, что активность в социальных сетях не означает популярность у избирателя, и Майрис Бриедис на выборах рискует стать самым вычеркиваемым кандидатом в списке "Согласия". Янис Силдникс на это добавил, что "Майрис Бриедис - это Андрис Кивичс этих выборов" (он баллотировался от партии KPV LV, набрав самое большое количество вычеркиваний. - Прим. ред.).

Главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич с такой формулировкой не согласилась, отметив, что для того, чтобы вычеркивать Майриса Бриедиса, необходимо для начала голосовать за "Согласие". И если у латышской аудитории, не являющейся ядром электората этой партии, много вопросов к деятельности Бриедиса в социальных сетях, который там подорвал авторитет спортсмена - гордости нации, то у русскоязычной аудитории претензий на этот счет гораздо меньше. Учитывая, как Бриедис работает на "русскую" повестку, коммуницируя в том числе на русском языке и, например, отстаивая памятник в Пардаугаве, шансы у спортсмена как раз наоборот - стать одним из тех, кто наберет больше всего плюсов в списке "Согласия".

Весь эфир смотрите по ссылке.

В дискуссии 14 сентября "Что происходит с предвыборными кампаниями политиков и выбором избирателей перед выборами в 14-й Сейм?" приняли участие:

Артур Утинанс - доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня;

- доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня; Янис Силдникс - редактор социальных сетей портала Delfi;

- редактор социальных сетей портала Delfi; Гатис Шлюка - карикатурист Latvijas Avīze;

- карикатурист Latvijas Avīze; Дидзис Рудманис - коллекционер политической рекламы;

- коллекционер политической рекламы; Эрика Сташкевич - главный редактор портала RUS TVNET;

- главный редактор портала RUS TVNET; Дарта Даневича - актриса.