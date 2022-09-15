Вечером в среду, 14 сентября, в эфире Kas notiek Latvijā ("Что происходит в Латвии?") на LTV Янис Домбурс собрал экспертов поговорить о политиках без участия самих политиков. Речь шла о предвыборной кампании - о форме и содержании, а именно - что партии и их лидеры хотят сказать своим избирателям и получается ли у них это? Среди гостей эфира - главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич.
"Что происходит в Латвии?" ⟩ Нарциссы в политике, боты и Майрис Бриедис, напоминающий Кивича
Среди прочего психиатр Артур Утинанс призвал избирателей оценить стиль коммуникации политиков в предвыборных эфирах - например, то, как именно они отвечают на вопросы во время политических дебатов или дискуссий. Если перебивают, спорят, уходят от прямых ответов на вопросы, диктуют лишь свою повестку, быстро выходят из себя, обижаются на критику, переходят на личности и личные оскорбления - на лицо признаки нарциссизма. Велика вероятность, что политик так же будет разговаривать и со своим избирателем после того, как выборы пройдут. "Неважно, вы обратитесь один или от лица организации, такой политик может вас не услышать, не понять и навязать лишь свое видение", - предупредил Утинанс.
Эксперт по социальным сетям Янис Силдникс в свою очередь обратил внимание на манипуляции отдельных кандидатов в цифровой среде. Так, за короткий отрезок времени у баллотирующегося от "Согласия" Майриса Бриедиса в социальной сети Instagram резко выросло число подписчиков. Примечательно, что в других его сетях такого роста не было, что, помимо нетипичного стремительного скачка самого по себе, также косвенно говорит о том, что на конкретной платформе была использована платная услуга по наращиванию ботов.
Tikmēr Mairim Briedim jūlijā vēl 700k “cilvēku” kaut kā strauji izlēma piesekot. Precīzi 10 dienu griezumā, katru dienu tā tieši starp 95-107k— Jānis Sildniks (@Sildniks) August 21, 2022
Jocīgi, jo pārējās dienās sekotāju skaits galvenokārt iet mīnusā. 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/iuH9ilALma
По словам Силдникса, за 100 долларов можно купить 100 тысяч подписчиков. Стоимость услуги, конечно, зависит от качества "подписчиков", есть и более дорогие боты, которые "лайкают" посты и пишут комментарии.
Как отметил ведущий эфира Янис Домбурс, вероятно, в этой ситуации стоит провести проверку Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о неуказанных растратах на политическую рекламу.
Коллекционер политической рекламы Дидзис Рудманис предположил, что активность в социальных сетях не означает популярность у избирателя, и Майрис Бриедис на выборах рискует стать самым вычеркиваемым кандидатом в списке "Согласия". Янис Силдникс на это добавил, что "Майрис Бриедис - это Андрис Кивичс этих выборов" (он баллотировался от партии KPV LV, набрав самое большое количество вычеркиваний. - Прим. ред.).
Главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич с такой формулировкой не согласилась, отметив, что для того, чтобы вычеркивать Майриса Бриедиса, необходимо для начала голосовать за "Согласие". И если у латышской аудитории, не являющейся ядром электората этой партии, много вопросов к деятельности Бриедиса в социальных сетях, который там подорвал авторитет спортсмена - гордости нации, то у русскоязычной аудитории претензий на этот счет гораздо меньше. Учитывая, как Бриедис работает на "русскую" повестку, коммуницируя в том числе на русском языке и, например, отстаивая памятник в Пардаугаве, шансы у спортсмена как раз наоборот - стать одним из тех, кто наберет больше всего плюсов в списке "Согласия".
Весь эфир смотрите по ссылке.
В дискуссии 14 сентября "Что происходит с предвыборными кампаниями политиков и выбором избирателей перед выборами в 14-й Сейм?" приняли участие:
- Артур Утинанс - доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня;
- Янис Силдникс - редактор социальных сетей портала Delfi;
- Гатис Шлюка - карикатурист Latvijas Avīze;
- Дидзис Рудманис - коллекционер политической рекламы;
- Эрика Сташкевич - главный редактор портала RUS TVNET;
- Дарта Даневича - актриса.
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