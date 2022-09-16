Вице-мэр Таллинна объяснил, зачем в городе проводится фестиваль света во время энергокризиса

"Бюджет фестиваля "Свет шагает" составляет 268 900 евро, и по сравнению с прошлым годом он не изменился", – говорит Владимир Свет. По словам вице-мэра, фестиваль проводится на средства города Таллинна, и его главным организатором выступает парк Кадриорг.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет Фото: Eero Vabamägi/Postimees

По мнению вице-мэра, светлые эмоции людей в эти темные осенние вечера дороже, чем потраченные киловатты. Тем более, что на фестивале в большом количестве используются экономичные LED-лампы, а также натуральные свечи.

"Те световые решения и инсталляции, которые работают от общей городской сети, составляют незначительную часть в общегородском потреблении электричества уличным освещением. Хотя стоит отметить, что и в случае уличного освещения город неуклонно переходит на LED-светильники, что позволяет экономить сотни евро в месяц", – объясняет Свет.

Владимир Свет отмечает, что фестиваль уже отменяли осенью 2020 года в связи с пандемией коронавируса. К счастью, в этом году его можно проводить в полном объеме. "Я уверен, что фестиваль света дарит людям позитивные эмоции и давно стал одной из визитных карточек Таллинна. Важно, чтобы люди могли порадоваться красивым световым инсталляциям, видеопроекциям и музыкальным выступлениям, когда световой день сокращается. К тому же, фестиваль понятен людям любых возрастов и культур", – говорит Владимир Свет.

Также вице-мэр Таллинна выразил свою радость по поводу того, что в этом году круг локаций фестиваля удалось расширить: в парке Кадриорг фестиваль начался в четверг и также продолжится вечером пятницы в 20:30, вечером четверга фестиваль также проходил в парке Паэ в Ласнамяэ. В субботу вечером фестиваль завершится в парке Мянни в Мустамяэ. Также целый ряд мероприятий проходит в Старом городе Таллинна.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp