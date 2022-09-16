В четверг вечером, 15 сентября, в Таллинне стартовал традиционный фестиваль света. По мнению гостей мероприятия, в этом году "Свет шагает" особенно ярко, пишет Limon.ee.
Вице-мэр Таллинна объяснил, зачем в городе проводится фестиваль света во время энергокризиса
Однако не все жители столицы Эстонии оценили подарок городских властей. В социальных сетях много восторженных отзывов, но есть и недовольные жители Таллинна, которые считают, что устраивать световое шоу во время энергетического кризиса – кощунство.
С 15 по 17 сентября "Свет шагает" семимильными шагами по всей столице Эстонии: началось яркое зрелище в парке Кадриорг и в парке Паэ, затем – в Старом Таллинне и парке Мянни в Мустамяэ.
"В эти осенние хмурые дни зажгутся тысячи огней, приглашая горожан и гостей столицы в увлекательное путешествие" – так анонсировала мероприятие управа Таллинна. После чего в редакцию нашего портала стали обращаться удивленные читатели. "Почему Таллинн решил проводить подобный фестиваль, когда государство нас призывает экономить электроэнергию?" – спрашивает Валентина.
"За чей счет банкет? В какую сумму городу обходится этот фестиваль?" – интересуется житель Таллина Михаил.
Владимир Свет шагает в Кадриорге
Ответить на волнующие горожан вопросы мы попросили Владимира Света, вице-мэра Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды. Тем более, именно Свет вчера открыл фестиваль света в Кадриорге. Да и кому же еще, как не человеку с такой говорящей фамилией, комментировать этот светлый фестиваль.
"Бюджет фестиваля "Свет шагает" составляет 268 900 евро, и по сравнению с прошлым годом он не изменился", – говорит Владимир Свет. По словам вице-мэра, фестиваль проводится на средства города Таллинна, и его главным организатором выступает парк Кадриорг.
По мнению вице-мэра, светлые эмоции людей в эти темные осенние вечера дороже, чем потраченные киловатты. Тем более, что на фестивале в большом количестве используются экономичные LED-лампы, а также натуральные свечи.
"Те световые решения и инсталляции, которые работают от общей городской сети, составляют незначительную часть в общегородском потреблении электричества уличным освещением. Хотя стоит отметить, что и в случае уличного освещения город неуклонно переходит на LED-светильники, что позволяет экономить сотни евро в месяц", – объясняет Свет.
Владимир Свет отмечает, что фестиваль уже отменяли осенью 2020 года в связи с пандемией коронавируса. К счастью, в этом году его можно проводить в полном объеме. "Я уверен, что фестиваль света дарит людям позитивные эмоции и давно стал одной из визитных карточек Таллинна. Важно, чтобы люди могли порадоваться красивым световым инсталляциям, видеопроекциям и музыкальным выступлениям, когда световой день сокращается. К тому же, фестиваль понятен людям любых возрастов и культур", – говорит Владимир Свет.
Также вице-мэр Таллинна выразил свою радость по поводу того, что в этом году круг локаций фестиваля удалось расширить: в парке Кадриорг фестиваль начался в четверг и также продолжится вечером пятницы в 20:30, вечером четверга фестиваль также проходил в парке Паэ в Ласнамяэ. В субботу вечером фестиваль завершится в парке Мянни в Мустамяэ. Также целый ряд мероприятий проходит в Старом городе Таллинна.
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