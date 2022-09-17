Ресторан Моргенштерна в России закрыли за нарушение санитарных норм

Тверской суд Москвы ранее признал ООО "Кайф", соучредителем которого является рэпер, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Известно, что проверка в ресторане проводилась в конце июля. Это меньше чем через месяц после официального открытия. Представители компании артиста несколько дней назад опровергали новость о закрытии: "Информация, распространяемая рядом СМИ о том, что суд в Москве приостановил деятельность ресторан Моргенштерна, не соответствует действительности. Ресторан "Кайф и точка" работает в обычном режиме, в данный момент там ужинают гости".

5 сентября в своем Telegram-канале Моргенштерн написал:

"Сегодня в СМИ стали появляться видосы, якобы в "Кайфе" антисанитария и нет посудомоечной машины. Смешно, спасибо. Появились примерно в одно время и с одним посылом - явная заказуха, прикладываю скрин".

Напомним, ранее ресторан "Кайф и точка" назывался Kaif Provenance. В ноябре 2021 года он был опечатан за торговлю алкоголем без необходимой лицензии. Моргенштерн рассказывал, что этим летом провел ребрендинг и заведение заработало под новым названием.

Российский рэпер Моргенштерн в конце 2021 года уехал из России в Дубай вместе с бывшей женой Диларой после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. Ранее в своем Telegram-канале музыкант признавался, что хотел бы вернуться на родину, но "боится". В мае 2022 года Моргенштерн в РФ был внесен в список "иноагентов".

24 сентября скандальный артист выступит в Риге на площадке Wondersala.