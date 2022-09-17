Видео ⟩ "Как будто дождь из камней". Девочка в Сигулде получила травму на ж/д путях

Марис рассказывает: "На нас как будто пошел дождь из камней. Нас было четверо - двое взрослых, двое детей. Младшая дочь смотрела прямо в сторону поезда, поэтому не смогла увернуться и камень попал ей в лицо".

Трехлетняя девочка серьезно пострадала. Марис вызвал скорую помощь, и ребенка отвезли в Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдиня. У девочки была обнаружена рана длиной один сантиметр и глубиной семь миллиметров.

Агнесе Лиците, представитель Latvijas dzelzceļš, объясняет ситуацию: "Мы очень сожалеем о случившемся и переживаниях ребенка и его родителей. Latvijas dzelzceļš совместно с Государственной полицией расследует такие случаи, и следует подчеркнуть, что для их предотвращения также необходимо участие общественности, которая замечает детей или молодых людей у железной дороги, указывает им на это или вызывает полицию, если это необходимо.

Что касается конкретного случая, Latvijas dzelzceļš до сих пор не было проинформировано о данном происшествии, потому что машинист поезда, скорее всего, не мог заметить случившегося из кабины и продолжил движение дальше.

Latvijas dzelzceļš осмотрело конкретное место и рассмотрит, какие решения для повышения безопасности там можно внедрить. Это может быть сетка или другой материал, который уменьшит вероятность подобных происшествий", - пояснила представитель Latvijas dzelzceļš.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)