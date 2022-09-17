"Некоторых убили, некоторых замучили пытками". Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил

"Некоторых из них убили, некоторых замучили пытками, некоторые погибли от российских авиационных и артиллерийских ударов", - добавил Ильенков.

Фото: EPA

Украина была полна решимости показать миру это ужасающее место.

Это место захоронения, расположенное рядом с основным кладбищем, состоит из рядов могил, отмеченных грубыми деревянными крестами.

На некоторых из могил были имена, на других только номера. Захоронением командовали россияне, когда контролировали этот район.

Не некоторых могилах были имена и фамилии, на других - лишь номера Фото: BBC

В украинской полиции говорят, что обнаружили 445 могил, но в некоторых из них было по несколько тел. Как погибли эти люди, пока пока неясно. Многие, судя по всему, были мирными жителями, среди них есть женщины и дети.

В прокуратуре говорят, что часть погибших - это жертвы российского обстрела. Другие погибли от российского авиаудара по жилому дому в марте - его жертвами стали 47 человек.

По словам чиновников, в одной из могил нашли тела 20 солдат, у некоторых были связаны за спиной руки, а у одного на шее была петля. Из одной из могил извлекли тело мужчины в военной форме, положили в белый пластиковый мешок, застегнули и увезли.