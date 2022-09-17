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"Некоторых убили, некоторых замучили пытками". Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил

BBC News Русская служба
"Некоторых убили, некоторых замучили пытками". Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил
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BBC
Фото: BBC News

Украинские власти начали эксгумацию могил, обнаруженных рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации.

В сосновом лесу на окраине Изюма в этот день в воздухе пахло смертью: шла массовая эксгумация.

Земля раскрывает свои секреты. Украинские власти считают, что здесь были совершены военные преступления, которые они полны решимости задокументировать.

Облаченные в синюю полиэтиленовую форму, около сотни сотрудников украинских аварийных служб копали землю, вскрывая наспех вырытые могилы.

Они пытаются установить причины смерти сотен людей, похороненных в этом лесу на окраине города.

Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте. Недавно этот город был освобожден от оккупации украинскими военными.

Фото: Reuters

Эксгумацию проводили в основном в тишине, молча, в присутствии полиции и прокуроров. Один из сотрудников органов закрыл лицо руками, другой отошел в сторону.

У прокурора Харьковской области Александра Ильенкова не вызывает сомнений то, что здесь совершались военные преступления.

"В первой могиле мы обнаружили женщину с веревкой на шее, так что здесь присутствуют следы пыток", - рассказал он Би-би-си, добавив, что почти все похороненные здесь скончались от рук российских солдат.

"Некоторых из них убили, некоторых замучили пытками, некоторые погибли от российских авиационных и артиллерийских ударов", - добавил Ильенков.

Фото: EPA

Украина была полна решимости показать миру это ужасающее место.

Это место захоронения, расположенное рядом с основным кладбищем, состоит из рядов могил, отмеченных грубыми деревянными крестами.

На некоторых из могил были имена, на других только номера. Захоронением командовали россияне, когда контролировали этот район.

Не некоторых могилах были имена и фамилии, на других - лишь номера
Не некоторых могилах были имена и фамилии, на других - лишь номера Фото: BBC

В украинской полиции говорят, что обнаружили 445 могил, но в некоторых из них было по несколько тел. Как погибли эти люди, пока пока неясно. Многие, судя по всему, были мирными жителями, среди них есть женщины и дети.

В прокуратуре говорят, что часть погибших - это жертвы российского обстрела. Другие погибли от российского авиаудара по жилому дому в марте - его жертвами стали 47 человек.

По словам чиновников, в одной из могил нашли тела 20 солдат, у некоторых были связаны за спиной руки, а у одного на шее была петля. Из одной из могил извлекли тело мужчины в военной форме, положили в белый пластиковый мешок, застегнули и увезли.

Во время раскопки могил в отдалении звучали взрывы - силы безопасности работали над разминированием района.

72-летний Григорий сегодня пришел на место захоронения, чтобы увидеть могилу своей жены Людмилы. Он рассказывает, что Людмила погибла 7 марта, во время интенсивного обстрела Изюма.

Сначала ему пришлось похоронить ее во дворе дома, но в августе тело перезахоронили. Теперь Людмилу перезахоронят снова.

Григорий. Тело его жены нашли среди погибших
Григорий. Тело его жены нашли среди погибших Фото: BBC

Только сейчас, после вытеснения российских военных из района, украинские власти могут провести расследование произошедшего здесь, и точно установить число жертв оккупации.

Женщина, живущая около леса, рассказывает нам, что российские солдаты не подпускали местных к захоронениям.

Мужчина по имени Максим появляется на этом кладбище с просьбой выслушать и записать историю его пыток.

Он рассказывает, что российские военные задержали его в начале сентября, а украинские - освободили, когда в прошлую субботу, 10 числа, взяли Изюм.

Он показывает нам следи наручников на своих запястьях и рассказывает, что его пытали током.

Один из советников Владимира Зеленского рассказал Би-би-си, что во многих областях, недавно отбитых у России, обнаруживают свидетельства пыток.

"Мы видели страшно напуганных людей, которых содержали без света, без еды, без воды и без права на суд", - говорит Михаил Подоляк.

Харьковский прокурор Александр Ильенков говорит, что похожие захоронения нашли и в других возвращенных под контроль Украины областях.

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