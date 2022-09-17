Взрывоустойчивые двери, тир, бассейн и боулинг. Какие подземные бункеры покупают миллионеры

"Мы переделали одно из помещений под склад, - говорит мужчина. У нас много продуктов и воды, чтобы хватило именно на шесть месяцев. Много консервировали сами, у нас много бобовых и риса, которые храним в мешках. Это гораздо дешевле, чем покупать готовую еду, и можно приготовить гораздо больше. Да и по вкусу лучше, так как можно добавить приправы из своих запасов".

Семья подумала даже о развлечениях для детей. "У нас семь больших коробок с фильмами на Blu-Ray, - рассказывает Терри. - Очень много настольных игр, и, конечно, пока не пропадет интернет-подключение, у нас есть Xbox, Nintendo Switch и планшеты. Это поможет детям учиться онлайн и в других делах".

Мужчина позаботился и о безопасности во время гражданских беспорядков:

"У нас есть оружие, но использовать его будем только в крайнем случае. Вокруг недвижимости установлены 15 скрытых камер, и мы испытали 25-минутный план бегства в бункер".

Бункер находится почти в двух метрах под землей. Терри рассказал, что потратил на его приобретение более 1 миллиона евро.

Предприятие Rising S Bunker предлагает бункеры различного типа. Амплитуда цен - начиная с 40 тысяч евро и заканчивая парой миллионов.

Самое дорогое убежище - "Аристократ", его можно купить более чем за восемь миллионов евро.