Взрывоустойчивые двери, тир, бассейн и боулинг. Какие подземные бункеры покупают миллионеры

От специалистов в области технологий и знаменитостей до врачей, юристов и предпринимателей - представителей этих профессий объединяет общий признак - в течение последних лет они в спешке приобретают роскошные бункеры, которые скорее напоминают подземные замки с бассейнами, дорожками для боулинга и тирами, пишет портал Apollo со ссылкой на бизнес-журнал Forbes.
Во время пандемии многие владельцы бункеров со своими семьями готовились к как минимум шести месяцам подземной жизни. Они не покупают бункеры, чтобы в случае необходимости защитить себя от ядерной войны или удара аcтероида - этих людей главным образом беспокоят гражданские беспорядки.
Forbes пишет, что в течение последних семи лет владельцы бункеров строили роскошные убежища с одной целью - защиnить свои семьи. Бункеры могут быть очень разными - начиная с пары помещений, в которые из дома ведет специальный туннель, до обширной подземной недвижимости далеко от дома.
Один из лидеров сферы подземных домов, владелец техасского предприятия Rising S Bunkers Гэри Линч рассказал, что его бизнес расцветает, так как потенциальные покупатели беспокоятся за свое будущее.
"К сожалению, необходимость в подземных бункерах снова выросла, - говорит Линч.
- Несмотря на то что мы специализируемся на производстве продуктов такого типа, я бы с большим удовольствием строил что-то другое, однако, так как мы истинно верим в их необходимость, мы не будем этого делать, пока будет рынок. Мы в принципе могли бы построить что угодно, так как у нас есть производственные устройства, однако, так как наши стандарты качества высоки, и мы видим те же проблемы, что и наши клиенты, мы лучшие в своем бизнесе".
Один из владельцев построенного Rising S Bunkers убежища - 45-летний Терри с тремя детьми живет в штате Огайо. Подземный бункер принадлежит ему уже три года. Мужчина нервозно ждет момента, когда придется отправиться туда с семьей.
Бункер Терри не находится прямо под его домом, однако расположен неподалеку. Над бункером есть эвакуационный люк, который ведет в подземелье. Там находятся три большие спальник и две ванные комнаты. Убежище в плане площади - больше, чем многие дома, находящиеся на поверхности.
"Когда решил купить бункер, меня не тревожила ядерная война, - говорит Терри. - Я больше тревожусь по поводу гражданских беспорядков. Теперь мы видим, что то, к чему готовились, может произойти.
Это совсем другая история, когда люди борются за продукты питания и туалетную бумагу. По-моему, вирус не уничтожит мир, я думаю о том, что будет после этого".
Строительство удобного бункера для семьи Терри было приоритетом. Он защитит семью на срок до шести месяцев.
Терри поясняет свой выбор: "У нас трое детей, и мы хотели бы, чтобы у них и у моих родителей была возможность там остаться. Мы приспособили бункер под свои нужды при помощи предприятия Rising S.
У нас три спальни, две большие спальни и одна для детей, большая гостиная, мастерская, помещение склада, кухня и оружейный зал".
Семья в бункере несколько раз ночевала, чтобы опробовать его: "Детям нравится, так как он большой, и это место, которое интересно исследовать".
"Мы переделали одно из помещений под склад, - говорит мужчина. У нас много продуктов и воды, чтобы хватило именно на шесть месяцев. Много консервировали сами, у нас много бобовых и риса, которые храним в мешках. Это гораздо дешевле, чем покупать готовую еду, и можно приготовить гораздо больше. Да и по вкусу лучше, так как можно добавить приправы из своих запасов".
Семья подумала даже о развлечениях для детей. "У нас семь больших коробок с фильмами на Blu-Ray, - рассказывает Терри. - Очень много настольных игр, и, конечно, пока не пропадет интернет-подключение, у нас есть Xbox, Nintendo Switch и планшеты. Это поможет детям учиться онлайн и в других делах".
Мужчина позаботился и о безопасности во время гражданских беспорядков:
"У нас есть оружие, но использовать его будем только в крайнем случае. Вокруг недвижимости установлены 15 скрытых камер, и мы испытали 25-минутный план бегства в бункер".
Бункер находится почти в двух метрах под землей. Терри рассказал, что потратил на его приобретение более 1 миллиона евро.
Предприятие Rising S Bunker предлагает бункеры различного типа. Амплитуда цен - начиная с 40 тысяч евро и заканчивая парой миллионов.
Самое дорогое убежище - "Аристократ", его можно купить более чем за восемь миллионов евро.
В "Аристократе" могут жить до 50 человек. Там есть игровые комнаты, сауна, тренажерный зал, медийное помещение, зал для боулинга, оружейный зал и бассейн. В большом бункере можно выбрать напольное покрытие, ковры и кухонное оборудование, в нем есть гараж на несколько машин, теплица, где можно выращивать продукты, и большие помещения складов. Комнаты оборудованы системами сантехники и канализации. Работу комплекса обеспечивают два источника энергии.
Недалеко от входа в бункер "Аристократ" расположен дом на поверхности.
Снаружи он выглядит как обычное здание, однако на самом деле за его металлическими стенами есть еще одна стальная бронебойная стена. И за внешне простыми стандартными дверями находятся взрывоустойчивые двери.
Внутри в убежище у входа в бункер есть еще один слой безопасности. Люк, ведущий в бункер, находится за искусственной стеной. Эта стена, как и другие, изготовлена из стали. Как только будет открыт секретный механизм блокировки дверей, эта стена повернется, чтобы показать хозяевам бункера вход в него. Следующий - люк, двери которого можно открыть и изнутри.
Это убежище имеет пуленепробиваемые двери, систему фильтрации воздуха, кухонную поверхность с плитой и раковиной, полки для хранения продуктов питания, водяной насос, душ, водонагреватели, LED-освещение, система зарядки солнечной энергии с батареей, телевизоры и DVD-устройства, инфракрасная система безопасности, мебель с антикоррозийным покрытием и другие экстры.
Чуть более, чем за четыре миллиона евро можно купить "Президентский бункер", который состоит из пяти отдельных бункеров, в нем девять частных спален, десять двухэтажных кроватей и восемь спальных диванов. Доступен и бункер под названием The Ultra с шестью спальнями, двумя кухнями, двумя большими спальнями, тренажерным залом, тиром и теплицей.
В коллекции есть и более дешевые модели, однако из цена обосновывается безопасностью и защитой в долгосрочной перспективе.
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