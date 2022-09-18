В аннексированном Крыму разыскивают неизвестного, который в ночь на субботу, 17 сентября, поджег два легковых автомобиля у виллы российского телеведущего Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле. Об этом сообщили Telegram-каналы "Осторожно, новости", "Mash на волне" и "ЧП / Крым".
В Крыму сожгли две машины телеведущего Дмитрия Киселева
Инцидент произошел около двух часов ночи. Сотрудники полиции склонны считать, что целью поджигателя были именно автомобили Киселева, пишут "Осторожно, новости". Предположительно, за поджог ответственен мужчина, который проник на виллу в медицинской маске и бахилах. Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели внедорожник Land Rover и машина для гольфа.
По данным "Осторожно, новости", возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца. Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.
Дмитрий Киселев возглавляет государственную медиагруппу МИА "Россия сегодня". В марте 2014 года после аннексии Россией украинского полуострова Крым он был включен в санкционный список Евросоюза.