В Крыму сожгли две машины телеведущего Дмитрия Киселева

Инцидент произошел около двух часов ночи. Сотрудники полиции склонны считать, что целью поджигателя были именно автомобили Киселева, пишут "Осторожно, новости". Предположительно, за поджог ответственен мужчина, который проник на виллу в медицинской маске и бахилах. Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели внедорожник Land Rover и машина для гольфа.

По данным "Осторожно, новости", возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца. Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.