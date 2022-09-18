Министр Эглитис должен выплатить бывшей главе FID 1885 евро за судебные издержки

В конце прошлого года Пардаугавский суд города Риги отклонил иск Эглитиса против Знотини об отзыве ложной, оскорбляющей честь и уважение информации.

Эглитис подал апелляцию в Рижской окружной суд, однако апелляционная инстанция оценила только решение суда первой инстанции в связи с судебными издержками.

Напомним, на тот момент депутат Сейма Эглитис весной прошлого года обратился в суд, потребовав у Знотини отозвать высказывания в связи с представлением интересов ликвидируемого банка ABLV.

Эглитис пояснил, что его честь и достоинство оскорбили высказывания Знотини на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, когда она комментировала предложения Эглитиса по поправкам к Закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

В заявлении Эглитис написал, что Знотиня оценила предложения как "достаточно абсурдные" и некачественные, кроме того, она допустила, что предложения Эглитиса обоснованы "только интересами одного ликвидируемого кредитного учреждения".

Как указано в заявлении, Знотиня сказала, что "господин Эглитис не скрывал, что это вопрос о защите кредиторов ABLV или может быть самого ABLV". После этого, продолжая презентацию, она повторно отметила, что Эглитис представляет интересы упомянутого банка.

Эглитис заявил суду, что сказанное Знотиней о том, что он представляет интересы ликвидируемого банка ABLV, или что поданные предложения - вопрос о защите ABLV или его кредиторов, - являются клеветой и ложью. Суд с этим не согласился.