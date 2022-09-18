Вступило в силу решение Рижского окружного суда, согласно которому министр благосостояния Гатис Эглитис должен выплатить 1885 евро бывшему руководителю Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотине за судебные издержки, выяснило агентство LETA.
Министр Эглитис должен выплатить бывшей главе FID 1885 евро за судебные издержки
В конце прошлого года Пардаугавский суд города Риги отклонил иск Эглитиса против Знотини об отзыве ложной, оскорбляющей честь и уважение информации.
Эглитис подал апелляцию в Рижской окружной суд, однако апелляционная инстанция оценила только решение суда первой инстанции в связи с судебными издержками.
Напомним, на тот момент депутат Сейма Эглитис весной прошлого года обратился в суд, потребовав у Знотини отозвать высказывания в связи с представлением интересов ликвидируемого банка ABLV.
Эглитис пояснил, что его честь и достоинство оскорбили высказывания Знотини на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, когда она комментировала предложения Эглитиса по поправкам к Закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
В заявлении Эглитис написал, что Знотиня оценила предложения как "достаточно абсурдные" и некачественные, кроме того, она допустила, что предложения Эглитиса обоснованы "только интересами одного ликвидируемого кредитного учреждения".
Как указано в заявлении, Знотиня сказала, что "господин Эглитис не скрывал, что это вопрос о защите кредиторов ABLV или может быть самого ABLV". После этого, продолжая презентацию, она повторно отметила, что Эглитис представляет интересы упомянутого банка.
Эглитис заявил суду, что сказанное Знотиней о том, что он представляет интересы ликвидируемого банка ABLV, или что поданные предложения - вопрос о защите ABLV или его кредиторов, - являются клеветой и ложью. Суд с этим не согласился.
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