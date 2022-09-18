Cертификатам - нет? Оппозиция предлагает поправки к закону

Поправки предусматривают исключение из закона раздела об ограничениях прав физических лиц для снижения распространения Covid-19.

Также депутаты предлагают отменить требование о наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании на рабочих местах

Поправки внесли депутаты Юлия Степаненко, Любовь Швецова ("Суверенная власть"), Алдис Гобземс ("Каждому и каждой"), Марис Можвилло, Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Айнар Вилчиньш ("Суверенная власть").