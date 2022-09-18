Несколько депутатов Сейма от оппозиции подали поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, предлагая исключить из закона право Кабинета министров устанавливать требование наличия ковид-сертификата у работников.
Cертификатам - нет? Оппозиция предлагает поправки к закону
Cертификатам - нет? Оппозиция предлагает поправки к закону
Поправки предусматривают исключение из закона раздела об ограничениях прав физических лиц для снижения распространения Covid-19.
Также депутаты предлагают отменить требование о наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании на рабочих местах
Поправки внесли депутаты Юлия Степаненко, Любовь Швецова ("Суверенная власть"), Алдис Гобземс ("Каждому и каждой"), Марис Можвилло, Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Айнар Вилчиньш ("Суверенная власть").
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