Выходные у звезд выдались жаркими и богатыми на события. Чего стоит только одно обращение Аллы Пугачевой в Минюст РФ!
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Чичваркин в Юрмале, реакция Вайкуле на слова Пугачевой и Сердючка в Риге
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В Риге 17 сентября выступила Верка Сердючка. Как это было - в репортаже RUS TVNET:
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