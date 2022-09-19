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ФОТО ⟩ Украинские военные тренируются в Эстонии

rus.postimees.ee
Украинские военные тренируются в Эстонии
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Сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Украины поделился на Facebook фотографиями тренировок украинских военных в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

"Эстония помогает в обучении Вооруженных Сил Украины. Спасибо за поддержку!" – написал Генеральный штаб ВСУ на своей страничке в социальной сети. 

Ранее Министерство обороны Эстонии подтверждало обучение Украинских военных в Эстонии. Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, Эстония уже на протяжении определенного времени оказывала и продолжит оказывать украинским военным помощь в обучении личного состава. "Мы готовы продолжить эту помощь и в рамках новой миссии. Важно, чтобы эта помощь дополнила военную помощь Украине и велась бы одновременно с другими мерами поддержки по обучению", – подчеркнул министр обороны Ханно Певкур. 

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