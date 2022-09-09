Не туристы: МИД опубликовал, кто из россиян не сможет въехать в Латвию после 19 сентября

В МИД отметили, что на неформальной встрече 30 и 31 августа в Праге министры иностранных дел ЕС приняли решение приостановить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощении визового режима и найти решения на уровне ЕС по ограничению выдачи туристических виз гражданам России. Министры иностранных дел стран ЕС достигли общего понимания в вопросе о том, что страны, имеющие общую границу с Россией, могут вводить ограничения на въезд в ЕС на национальном уровне.