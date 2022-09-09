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Не туристы: МИД опубликовал, кто из россиян не сможет въехать в Латвию после 19 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
Не туристы: МИД опубликовал, кто из россиян не сможет въехать в Латвию после 19 сентября
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Граница России и Латвии
Граница России и Латвии Фото: Ekrānuzņēmums no "ReTV" sižeta.

Принятым в четверг, 8 сентября, решением Кабинета министров ограничивается въезд в Латвию граждан России, имеющих краткосрочные шенгенские визы, с несущественными целями, такими как туризм и отдых, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Вчера Кабинет министров принял решение, которым устанавливаются ограничения на въезд граждан России в Латвию путем пересечения внешней границы Европейского союза (ЕС).

В МИД подчеркнули, что свободный проезд граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в период, когда вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, является не только аморальным, но и создает риски общественному порядку и безопасности на уровне политических провокаций и бытовой агрессии.

Новое положение предусматривает несколько исключений. Не запрещен въезд:

  • политически преследуемым лицам и людям, попавшим в другие ситуации, требующие гуманитарной поддержки;
  • владельцам долгосрочных виз или вида на жительство, выданных страной ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарией или государством-членом Шенгенского соглашения;
  • членам семей граждан Латвии - супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, детям, внукам, а также лицам, находящимся под опекой;
  • членам семей граждан ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии;
  • работникам предприятий транспортных и пассажирских услуг;
  • членам экипажей грузовых и технических рейсов, прибывающих в Латвию или отправляющихся из нее для выполнения служебных обязанностей;
  • морякам, которым необходимо добраться до места работы на судне или вернуться с него;
  • лицам, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями;
  • сотрудникам российских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в Латвии или направленных в нее, и членам их семей;
  • российским дипломатическим курьерам, или курьерам ad hoc;
  • лицам, направляющимся в посольство России в Латвии в рамках краткосрочной командировки для оказания технической поддержки;
  • сотрудникам дипломатических и консульских представительств России, следующим транзитом через территорию Латвии для выполнения служебных функций, и членам их семей;
  • лицам, следующим транзитом через территорию Латвии в командировку для оказания технической поддержки посольству России в другой принимающей стране;
  • лицам, имеющим документ на упрощенный транзит или упрощенный железнодорожный транзит и следующим из России в Калининградскую область и обратно.

В МИД отметили, что на неформальной встрече 30 и 31 августа в Праге министры иностранных дел ЕС приняли решение приостановить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощении визового режима и найти решения на уровне ЕС по ограничению выдачи туристических виз гражданам России. Министры иностранных дел стран ЕС достигли общего понимания в вопросе о том, что страны, имеющие общую границу с Россией, могут вводить ограничения на въезд в ЕС на национальном уровне.

Поэтому Латвия, Литва и Эстония договорились о немедленных региональных мерах по ограничению потока россиян с целью снижения рисков для безопасности в ожидании коллективных действий ЕС. Решение принято скоординированно Латвией, Литвой и Эстонией и вступает в силу одновременно во всех трех странах Балтии 19 сентября.

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