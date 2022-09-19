Профессор ЛУ: возможно, основная проблема педагогов - это не финансы

Он сказал, что некоторые знакомые ему рижские учителя весьма обеспокоены соглашением, достигнутым Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) с правительством, благодаря которому запланированная забастовка учителей была отменена. "Люди прямо говорили мне: мы надеемся, что после этого нам не урежут зарплату, потому что сейчас наша заработная плата выше, чем было согласовано между правительством и профсоюзами", - утверждает Аузиньш.

Он считает, что в основе неудовлетворенности учителей лежит ощущение, что их работу не ценят.

Вторая большая проблема заключается в том, что виноватых всегда ищут в правительстве.

Профессор ЛУ отметил, что, например, проблему с недостаточным ассортиментом учебно-методических материалов, скорее всего, могли бы эффективно решить учителя соответствующих отраслей, предложив министерству варианты, как профессионально подготовить эти материалы в сжатые сроки за соответствующие средства государственного бюджета.

В ответ на просьбу прокомментировать, правильно ли решать такие принципиальные вопросы, как финансирование образования, в предвыборный период, Аузиньш признал, что в это время, безусловно, легче давить на правительство. "Мы понимаем, что грядут выборы, и партии, которые сейчас находятся у власти - это те, с которыми ведутся переговоры и которые хотели бы преуспеть на предстоящих выборах, поэтому я думаю, что этот момент выбран не случайно, а профсоюзные лидеры - достаточно опытные в политике люди", - резюмировал профессор.

Как сообщалось, учителя ранее планировали начать забастовку 19 сентября, но 16 сентября правительство и LIZDA договорились о компромиссе по улучшению условий труда учителей, поэтому запланированная забастовка была отменена.