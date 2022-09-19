Сергей Детков возвращается в Латвию с новым стендап-концертом

Сергей Детков – комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из "Прожарки" на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в "Открытом Микрофоне на ТНТ", "Stand Up на ТНТ", таким популярным проектам Labelcom, как "Что было дальше?" и "СОЗВОН".