23 сентября в 20:00 в киногалерее Ksuns (Elizabetes 83/85) выступит украинский комик Сергей Детков.
Сергей Детков возвращается в Латвию с новым стендап-концертом
Сергей Детков возвращается в Латвию с новым стендап-концертом
Сергей Детков – комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из "Прожарки" на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в "Открытом Микрофоне на ТНТ", "Stand Up на ТНТ", таким популярным проектам Labelcom, как "Что было дальше?" и "СОЗВОН".
Все эти проекты в прошлом, но осталось неизменным то, что Сергей – это человек, который не боится правдиво шутить на самые острые темы! Честно, открыто, без купюр - за что Сергея и любят его поклонники.
Комик выступит в странах Балтии в рамках своего тура с новой сольной программой. Начало в 20:00, двери 19:30.
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