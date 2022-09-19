Комментаторы в социальных сетях выражают свое восхищение носками, которые были на директоре рижского Центра стратегических коммуникаций НАТО Янисе Сартсе на недавней конференции в Варшаве, сообщает украинское издание "Обозреватель". Прокремлевским СМИ, ожидаемо, они пришлись не по вкусу!
Фото ⟩ Носки представителя Латвии с надписью "Топчу русню" вызвали жаркое обсуждение
Что случилось?
Как видно на фотографиях с конференции, проходившей в Академическом центре стратегических коммуникаций в Варшаве, Сартс надел носки с надписью "топчу русню" на кириллице. Слово "русня" относится к российским захватчикам и их сторонникам.
Фотография с мероприятия, в котором также участвовали украинские военные, была опубликована в Twitter, где вызвала большой резонанс, а также в ряде СМИ Украины и России.
Где купить?
Носки цвета хаки с "патриотической" надписью были созданы киевским брендом Dodo Socks совместно с украинским журналистом Михаилом Щуром в поддержку 112-й бригады территориальной обороны. Половина дохода от продажи носков перечисляется ВСУ.
На сайте Dodo Socks цена пары носков составляет пять с половиной евро.
Реакции в Сети
Сартс сидел в кресле на сцене конференции, скрестив ноги, штанины его брюк были немного приподняты, чтобы можно было легко прочитать надпись.
"Украинцы восторженно отзываются о носках директора Центра стратегических коммуникаций НАТО", - пишет "Обозреватель".
"Внимание на носки", "Носки - топ", "Янис Сартс в стильных носках", "Думаю, это успех", "Приятно", - писали комментарии в социальных сетях.
Реакция прокремлевских СМИ
Кремлевские СМИ также обратили внимание на носки Сартса и, как и ожидалось, раскритиковали их.
Российский телеканал РЕН ТВ утверждает в Twitter, что глава Центра стратегических коммуникаций НАТО пришел на конференцию в "оскорбляющих Россию" носках, а Life.ru назвал носки Сартса "русофобскими".
Но есть и положительные отзывы. "Отличные носки! Где их можно купить?" - спрашивает один из самых популярных Twitter-аккаунтов, являющихся противниками Кремля, "Вестник стабильности".
September 18, 2022
Комментарий самого Яниса Сартса
После ажиотажа, вызванного его носками в соцсетях, сам Сартс также оставил комментарий. Он подчеркнул, что этим словом обозначают людей, верящих в свое "особое" право на вторжение и оккупацию соседей, людей, которые убивают тысячи невинных в Буче, Ирпене, Изюме и других местах, пытают и убивают заключенных, уничтожают ракетами детские сады, школы, больницы и супермаркеты. Также тех, кто призывает к убийству еще большего количества украинцев и уничтожению еще большего количества гражданской инфраструктуры, помогает скрыть эти военные преступления и, несмотря на факты, делает вид, что ничего этого не было.
"P. S. Если кто-то пропустил, то это относится не к какой-то национальности, а к конкретному мировоззрению и поведению", - добавил Сартс.
Русня- people who believe in their “special” right to invade & occupy neighbors, people who while invading kill thousands of innocents in Bucha, Irpin, Izyum, Mariupol etc, etc, etc, people who torture & kill prisoners, people who destroy with missiles kindergartens, schools,— Jānis Sārts (@janis_sarts) September 18, 2022
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