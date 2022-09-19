Фото ⟩ Носки представителя Латвии с надписью "Топчу русню" вызвали жаркое обсуждение

После ажиотажа, вызванного его носками в соцсетях, сам Сартс также оставил комментарий. Он подчеркнул, что этим словом обозначают людей, верящих в свое "особое" право на вторжение и оккупацию соседей, людей, которые убивают тысячи невинных в Буче, Ирпене, Изюме и других местах, пытают и убивают заключенных, уничтожают ракетами детские сады, школы, больницы и супермаркеты. Также тех, кто призывает к убийству еще большего количества украинцев и уничтожению еще большего количества гражданской инфраструктуры, помогает скрыть эти военные преступления и, несмотря на факты, делает вид, что ничего этого не было.